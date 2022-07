OPPO Reno 8 e 8 Pro Global ufficiali: dominio MediaTek e MariSilicon in fascia media

Dopo averli visti in Cina in un trittico niente male, OPPO Reno 8 e 8 Pro “perdono” un pezzo e arrivano nel mercato Global. I due nuovi esponenti della serie si presentano con schede tecniche molto interessanti e con novità importanti dal punto di vista della fotocamera, con prezzi inquadrati per la categoria.

OPPO Reno 8 e 8 Pro Global: tutte le novità dei due modelli

Reno 8 Pro

Se vogliamo partire dal design, di novità da segnalare non ce ne sono, visto che entrambi riprendono il look dei gemelli cinesi, con la differenza che il modello Pro è il modello Pro+ in Cina, quindi dal conteggio è saltato il modello Pro arrivato in patria. Per entrambi il display è AMOLED, con la differenza che vira verso il refresh rate, dato che il Pro si aggiorna a 120 Hz, mentre il base a 90 Hz.

OPPO Reno 8

I chipset scelti sono tutti con tratti MediaTek: infatti, OPPO Reno 8 base trova il Dimensity 1300 (come in Cina), mentre Reno 8 Pro si ritrova un Dimensity 8100-MAX, come già visto per OnePlus 10R. La vera novità è il debutto a livello globale del NPU MariSilicon X nella fascia medio-top grazie proprio alla versione Pro. Entrambi gli smartphone trovano poi una ricarica a 80W, mentre lato fotocamera abbiamo per entrambi un Sony IMX766 da 50 MP come sensore principale, così come la selfie camera da 32 MP Sony IMX709. Il software scelto per i due smartphone è la ColorOS 12.1 basata su Android 12.

Prezzo e disponibilità

I nuovi OPPO Reno 8 e 8 Pro Global arrivano nel mercato indiano e lo fanno con le seguenti configurazioni di memoria e prezzo: si parte dai 370€ circa (29.999 rupie) del modello base 8/128 GB e circa 568€ (45.999 rupie) per il modello Pro 12/256 GB. Il brand non ha dato indicazioni per una distribuzione in Europa, ma immaginiamo possano essere prossimi anche da noi, magari a cifre simili. Intanto, se volete acquistarli comunque in anticipo, vi lasciamo la guida al dove comprare la versione China, mentre se volete saperne di più sulla serie, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

