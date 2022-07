OPPO Pad Air: tutto quello che c’è da sapere

Il mercato dei tablet ha di recente accolto un nuovo e interessante prodotto: OPPO Pad, un mid-range che, almeno nell'aspetto, ricorda molto l'iPad Air di quarta generazione e con il quale il produttore cinese inaugura il suo ingresso nel settore. In realtà la compagnia cinese ha poi subito ampliato il catalogo con un altro tablet, ossia OPPO Pad Air: in questo approfondimento, dunque, abbiamo raccolto tutto ciò che riguarda le specifiche tecniche, il prezzo e la disponibilità Global di questo nuovo terminale.

Aggiornamento 18/07: dopo il debutto in Cina a maggio, il nuovo tablet fa capolino anche nel mercato Global.

OPPO Pad Air Global: tutto sul nuovo tablet mid-range

Design e display

Come si presenta dunque il nuovo modello in termini di design? Il tablet della Green Factory, trova una back cover molto elegante, a cui si abbina un dettaglio lungo tutta la parte sinistra (destra se lo guardate dal lato display) con finitura ispirata al legno, realizzata in 3D texture, che tra l'altro avvolge l'unico sensore fotocamera. Ciò però non toglie che lo stile sia molto simile al modello standard, visto che con la cover con tastiera sono facilmente confondibili.

Per quanto riguarda la parte frontale, il dispositivo sfoggia un display LCD da 10.36″ con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Specifiche tecniche

Sotto la scocca di OPPO Pad Air si nasconde un SoC Qualcomm Snapdragon 680 accompagnato da un minimo di 4/6 GB RAM LPDDR4x e 64/128 GB di spazio di archiviazione interna UFS 2.2. Una configurazione del genere offre vari scenari d'utilizzo, che possono spaziare dal semplice intrattenimento ad un uso professionale o scolastico del tablet. Ancor di più se si considera che il dispositivo supporta la OPPO Pencil ed una cover con tastiera integrata.

OPPO Pad Air è poi dotato di una fotocamera frontale da 5 MP Hi556, una fotocamera posteriore da 8 MP Hi846 e una batteria con una capacità da 7.100 mAh con supporto alla ricarica 18W. Il tablet è infine dotato di quattro altoparlanti sintonizzati Dolby Atmos e del software ColorOS 12.1 for Tablet basata su Android 12.

OPPO Pad Air Global – Prezzo e disponibilità

Il nuovo OPPO Pad Air è arrivato sul mercato con un prezzo di listino che parte dai circa 183€ (1.299 yuan) per la versione 4/64 GB, salendo a circa 211€ (1.499 yuan) per la 4/128 GB e per finire, la versione 6/128 GB che si attesta al prezzo di circa 239€ (1.699 yuan).

Per quanto riguarda il prezzo di OPPO Pad Air Global, il tablet è stato lanciato in India nelle versioni da 4/64 GB e da 4/128 GB, rispettivamente a 16.999 e 19.999 rupie (ossia 209€ e 246€ al cambio attuale).

