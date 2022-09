OPPO Pad Air cala di prezzo: primo ribasso su Amazon con 30€ di sconto!

Ora che il mondo dei tablet è tornato in auge ancora una volta (grazie a Xiaomi Pad 5), il mercato dedicato a questi dispositivi è rifiorito con tanti modelli nuovi di zecca e brand che hanno deciso finalmente di dire la loro per la prima volta. Tra questi troviamo OPPO Pad Air, uno dei primi “esperimenti” della casa cinese: si tratta di un tablet Android di tutto rispetto e in questo articolo andiamo a scoprire le migliori occasioni per risparmiare!

OPPO Pad Air: le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

Il tablet di OPPO arriva con un corpo metallico ed un look unico sul retro (con una sezione caratterizzata da una finitura in stile legno). Il display è un'unità LCD da 10.36″ con risoluzione 2K e campionamento del tocco 120 Hz; abbiamo poi un chipset Snapdragon 680, 7.100 mAh di batteria con ricarica da 18W e quattro speaker per godere al meglio dei contenuti multimediali.

Volete ancora più dettagli? Allora eccovi il nostro approfondimento!

La migliore occasione dedicata al tablet OPPO Pad Air arriva da Amazon, con tanto di spedizione Prime: il terminale è in offerta lampo a 269.9€, con 30€ di sconto rispetto al prezzo di listino. Si tratta del primo ribasso, un'occasione ghiotta per mettere le mani su un tablet di tutto rispetto!

