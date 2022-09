Huawei completerà la serie Nova 10: spunta il modello SE

Abbiamo visto di recente il lancio, anche da noi in Europa, dell'interessante serie Huawei Nova 10, che presto potrebbe aggiungere anche un modello SE. Il nuovo modello è spuntano in un render mostrato in un leak, che ci mostra uno smartphone che non tradisce lo stile del brand.

Huawei Nova 10 SE: il design ispirato ai precedenti, con un'anima moderna

Nova 10 SE compared to the other Nova10 series phones https://t.co/i85XxoKC3E pic.twitter.com/iGrjHu0MAv — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) September 23, 2022

A mostrarci il primo render del Nova 10 SE è Teme, che ci svela uno smartphone sicuramente molto attuale ma incrocia sia la filosofia della serie Nova 10 e sia quella della serie Nova 9. Ma cosa intendiamo quando diciamo questo? Per chi non lo sapesse, la gamma appena lanciata (la serie 10), ha ora un design più distaccato da ciò che è stato il catalogo Nova negli ultimi due anni, mantenendo sì il bumper fotocamera a pillola, ma con connotati più ricercati rispetto alle trame più semplice dei precedenti.

Huawei Nova 10 SE fa un po' il percorso inverso. Mantiene sì i colori dei modelli nuovi, ma ritrova il bumper più semplice visto fino a Nova 9 e trova anche 3 sensori. Guardando verso il lato frontale, abbiamo un pannello dai bordi molto sottili, mentre il punch-hole della selfie camera è posto al centro. Visto ciò che è l'aspetto estetico, cosa ci si aspetta da questo modello in termini di hardware? Possibile che sia adottato ancora una volta lo Snapdragon 680, con la fotocamera principale che tanto potrebbe trovare un sensore da 50 MP oppure confermare quello da 108 MP, vera peculiarità del Nova 9 SE, che abbiamo recensito.

Insomma, le premesse per un buon modello medio gamma ci sono tutte. Bisognerà capire quando il brand ha intenzione di lanciarlo, ma immaginiamo possa arrivare nel mese di ottobre 2022, magari insieme a Watch GT 4 altri modelli.

