OPPO lancia il suo primo tablet in Italia, già disponibile con un doppio regalo

L'evento di lancio della serie Reno 8 in Italia ha visto anche la presentazione di OPPO Pad Air: si tratta del primo tablet del brand cinese lanciato in via ufficiale alle nostre latitudini e in questo articolo andiamo a conoscere tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo, insieme alle prime promozioni in occasione del debutto!

OPPO Pad Air ufficiale in Italia: caratteristiche, prezzo e prime occasioni per risparmiare

Ricordiamo che il dispositivo è stato lanciato nei mesi scorsi sia in Cina che nel mercato Global (eccovi il nostro approfondimento) ma finalmente sono arrivate buone nuove anche per il nostro paese. La versione di OPPO Pad Air ufficializzata in Italia e in Europa è la stessa vista per il mercato asiatico. Abbiamo un corpo metallico elegantissimo (6.9 mm di spessore e 440 grammi), caratterizzato da un doppio stile: abbiamo una superficie liscia al tatto, accompagnata da una sezione con una finitura ispirata al legno.

Il display è un pannello LCD IPS da 10.36″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel), 1 miliardo di colori, gamma NTSC 71%, 225 PP, 360 nit di luminosità e di una frequenza di campionamento del tocco a 120 Hz. Tuttavia il refresh rate è standard a 60 Hz. Non manca poi il supporto alla OPPO Pencil, lo stilo ufficiale del brand.

Entrando nello specifico dell'hardware, OPPO Pad Air si basa sullo Snapdragon 680, octa-core realizzato a 6 nm e basato su un'architettura Kryo 265 con una frequenza massima di 2.4 GHz ed una GPU Adreno 610. Lato memorie abbiamo 4 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage UFS 2.2.

Il resto delle caratteristiche comprende una fotocamera da 8 MP, un modulo da 5 MP per le videochiamate ed una capiente batteria da 7.100 mAh con ricarica da 18W (tramite Type-C). Abbiamo una configurazione a quattro speaker con Dolby Atmos, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, riconoscimento del volto e la ColorOS 12.1 for Pad (basata su Android 12).

Il nuovo OPPO Par Air debutta in Italia sullo store ufficiale del brand, al prezzo di 299.9€ e di 349.9€, rispettivamente per la versione da 4/64 GB e quella da 4/128 GB. In entrambi i casi sono disponibili in regalo sia le cuffie Enco Air 2 che l'indossabile OPPO Band Style: di seguito trovate il link alla pagina del prodotto!

