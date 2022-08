La serie OPPO Reno 8 è ufficiale in Italia: un concentrato di stile nel palmo della mano

L'evento tanto atteso è finalmente giunto: nella cornice della splendida Parigi, la compagnia cinese ha alzato il sipario sui nuovi OPPO Reno 8 e Reno 8 Pro, entrambi ufficiali in Europa e in Italia (insieme al tablet Pad Air). La gamma si rinnova in grande stile, con tante novità ed un look accattivante. E ovviamente non mancano migliorie anche per le fotocamere, ora supportate dalla NPU proprietaria di OPPO!

OPPO Reno 8 e Reno 8 Pro ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzo

Ovviamente la nuova gamma Reno continua a puntare sull'eleganza e lo stile, come da tradizione. Entrambi i dispositivi sono dotati di un design unibody che integra il modulo della fotocamera e la cover posteriore, per una sensazione confortevole al tatto ed un'aspetto elegantissimo.

Reno 8 Pro

OPPO Reno 8 Pro 5G è lo smartphone più sottile della gamma, con uno spessore di appena 7.34 mm ed un peso di 183 grammi, ed è disponibile nelle varianti Glazed Green e Glazed Black. Il fratello minore OPPO Reno 8 5G arriva invece con un peso corpo da 7.67 mm di spessore e 179 grammi; le colorazioni disponibili sono Shimmer Gold e Shimmer Black, con un effetto OPPO Glow, che dona un aspetto sfumato e riduce le impronte digitali.

Reno 8

Entrambi i dispositivi adottano un display AMOLED con protezione Gorilla Glass 5. Nel caso di OPPO Reno 8 si tratta di un pannello da 6.4″ con risoluzione Full HD+ a 90 Hz e profondità colore a 8 bit mentre il fratello maggiore Pro monta una soluzione da 6.7″ Full HD+ con un refresh rate a 120 Hz; in questo caso abbiamo una profondità colore a 8 + 2 bit, con una copertura del 100% della gamma DCI P3 e sRGB.

Passando alla parte tecnica, entrambi gli smartphone fanno affidamento su chipset MediaTek. OPPO Reno 8 Pro punta sul Dimensity 8100-MAX con raffreddamento Ultra-Conductive, 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. La versione Reno 8 base è dotata del Dimensity 1300, con sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore.

I due smartphone offrono una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W: una manna dal cielo, dato che consente di caricare il 50% in appena 10 minuti e di raggiungere il 100% in soli 30 minuti. Inoltre, grazie al Battery Health Engine, i dispositivi della serie mantengono fino all'80% della loro capacità originaria dopo 1.600 cicli di carica completa.

Concludiamo la nostra panoramica con il comparto fotografico: entrambi adottano la stessa selfie camera Sony IMX709 da 32 MP così come un sensore principale IMX766 da 50 MP, accompagnato da un grandangolo con FOV 112° ed un obiettivo macro. La grande novità arriva con il fratello maggiore Pro, dato che segna il debutto della NPU proprietaria MariSilicon X nella serie Reno, che offre capacità video al top nella sua categoria.

MariSilicon X consente di realizzare video grazie alla modalità 4K Ultra Night per riprese ultra-nitide e più luminose, nonché contenuti 4K Ultra HDR per dettagli ancora più definiti sia nelle zone di luce che in quelle d’ombra.

La nuova serie Reno 8 è già disponibile all'acquisto in Italia tramite lo store ufficiale, i principali rivenditori di elettronica, Amazon e gli operatori di telefonia, con una speciale promozione. Da oggi e fino al 30 settembre 2022:

acquistando OPPO Reno 8 Pro al prezzo di 799.9€ ricevi gli auricolari True Wireless OPPO Enco X2 , OPPO Watch Free , una Cover e partecipi all'estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League ;

ricevi gli auricolari True Wireless OPPO , , una e partecipi all'estrazione per assistere ad una partita della fase eliminatoria della ; acquistando OPPO Reno 8 al prezzo di 599.9€ ricevi gli auricolari Enco Free 2, una Cover e partecipi all'estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

Di seguito trovate le pagine dedicate alla serie sullo store ufficiale di OPPO e su Amazon. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

