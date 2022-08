Xiaomi Band 7 Pro in Europa: arriva la conferma

Per la prima volta per le smartband Xiaomi, Xiaomi Band 7 Pro ha osato proponendosi sul mercato come variante più avanzata del modello base, adesso in arrivo anche in Europa. Presentata in madre patria nel corso dell'estate, è praticamente certo che Xiaomi abbia deciso di introdurla ufficialmente sul mercato europeo.

Una certificazione conferma il prossimo debutto di Xiaomi Band 7 Pro in Europa

Lo rivela la certificazione di conformità depositata in Europa, dove la Xiaomi Band 7 Pro viene dichiarata pronta per la commercializzazione in occidente. Non viene menzionata esplicitamente, ma il modello M2141B1 appartiene proprio al modello Pro della smartband realizzata da Xiaomi.

È ancora presto per dire quando Xiaomi Band 7 Pro verrà presentata ufficialmente in Europa (e in Italia), ma almeno abbiamo una conferma dell'esistenza del modello europeo. Per chi non la conoscesse, le migliorie della Xiaomi Band 7 Pro riguardano perlopiù il reparto della connettività, come il supporto GPS e NFC, e una batteria più grande in favore di un design tutto nuovo; ma le differenze non finiscono qua e le trovate elencate nell'articolo dedicato.

Ricordiamo che Xiaomi Band 7 Pro viene venduta in Cina al prezzo di listino pari a 400 yuan, circa 58€ al cambio; non è dato sapere quale potrebbe essere il prezzo di vendita qua in Europa, ma sarebbe sicuramente superiore. Se non voleste attendere, potete già acquistarla tramite i nostri canali di offerte.

