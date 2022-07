Dove comprare Xiaomi Band 7 Pro: look rinnovato, GPS… ed un coupon esclusivo!

L'ultima novità di Xiaomi ha portato una ventata di freschezza, con un look tutto nuovo e – finalmente – il GPS. Anche voi siete stati conquistati dalla nuova Band e avete apprezzato il cambio di stile? Allora sappiate che potete già mettere le mani sul fitness tracker e c'è anche un coupon esclusivo: ecco dove comprare Xiaomi Band 7 Pro, sempre con un occhio al risparmio!

Xiaomi Band 7 Pro: dove comprare il nuovo fitness tracker con GPS

La nuova versione della smart band di Xiaomi fa un balzo avanti ed introduce un design nuovo di zecca, il GPS integrato, il sensore per la luminosità automatica e l'Always-On Display. Arriva così, tutto insieme e diventa la nuova frontiera della casa di Lei Jun. Il look “a capsula” è stato sacrificato, ma al contempo abbiamo le novità di cui sopra, un display AMOLED da 1.64″ ampio e colorato, 235 mAh di batteria, oltre 117 modalità sportive, monitoraggio H24 dell'attività cardiaca, SpO2 ed NFC. Più che un fitness tracker sembra uno smartwatch! Ed ora andiamo a scoprire dove compare Xiaomi Band 7 Pro e come risparmiare!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sul nuovo fitness tracker del brand cinese dai un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Sei indeciso su quale smart band Xiaomi comprare? Allora questo confronto tra Band 7, 7 Pro e 6 NFC fa di certo al caso tuo!

GizTop

Si tratta della versione China, dato che al momento la smartband non è stata ancora annunciata per il mercato Global.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova smartband.

