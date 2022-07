Niente Xiaomi 12S e 12S Pro in Italia? Scarica gli sfondi ufficiali!

Xiaomi 12S e 12S Pro sono smartphone sicuramente interessanti, ma sappiamo che purtroppo potrebbero non arrivare in Italia: dunque, perché non dare un tocco di classe al tuo Xiaomi con il download degli sfondi ufficiali per sopperire l'assenza?

Xiaomi 12S e 12S Pro: scarica gli sfondi ufficiali | Download

La nuova gamma Xiaomi si distingue non solo per la propria qualità fotografica, vista la partnership con Leica, ma anche per le proprietà dei propri display, visto che si ritrovano pannelli AMOLED fino alla risoluzione QHD+ che, effettivamente, rendono al massimo con gli sfondi ufficiali e non solo.

Proprio per questo, Lei Jun ha pubblicato i wallpaper del modello Pro in risoluzione massima, così da non perdere alcun dettaglio della loro qualità. Dunque, se siete rimasti male della mancata distribuzione (per ora, non si sa mai) dei due Xiaomi 12S e 12S Pro, ma anche del più potente 12S Ultra, potete “giocare” a dare un tocco flagship al vostro Xiaomi scaricandoli in alta definizione.

Per effettuare il download degli sfondi ufficiali di Xiaomi 12S e 12S Pro, non dovrete far altro che cliccare il pulsante qui sotto. Troverete le immagini in un pacchetto da scompattare, così facendo potrete avere accesso alle varie soluzioni così da customizzare il vostro smartphone, anche non Xiaomi.

SCARICA GLI SFONDI UFFICIALI DI XIAOMI 12S E 12S PRO – DOWNLOAD

Se volete saperne di più o volete acquistare la serie Xiaomi 12S, vi lasciamo l'approfondimento dedicato e la guida all'acquisto.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il