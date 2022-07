Xiaomi 12S Ultra: fotocamera a confronto con Samsung e Apple

In tanti vorrebbero mettere le mani sopra a Xiaomi 12S Ultra e alla sua nuova fotocamera Leica, ma in molti non potranno farlo (almeno ufficialmente). Anche per questo, molti sono curiosi di conoscere le velleità fotografiche del nuovo top di gamma Xiaomi e scoprire se sia all'altezza dei migliori camera phone in circolazione. Mi riferisco a due modelli come Samsung Galaxy S22 Ultra e iPhone 13 Pro Max, due degli esponenti migliori quando si parla di qualità fotografica. E grazie al lavoro svolto da Ben Sin, possiamo già avere un primo assaggio di quale sia il risultato di questo confronto fra big.

Xiaomi 12S Ultra: ecco come scatta la nuova fotocamera Leica da 1″

Prima di tutto, è necessario un riepilogo del comparto hardware che compone la fotocamera dei tre smartphone in questione:

Xiaomi 12S Ultra Primario da 50 MP f/1.9, sensore da 1″ e 1.6 µm Grandangolare 128° da 48 MP f/2.2, sensore da 1/2.0″ e 0.8 µm Teleobiettivo 5x da 48 MP, sensore da 1/2.0″ e 0.8 µm

Samsung Galaxy S22 Ultra Primario da 108 MP f/1.8, sensore da 1/1.33″ e 0.8 µm Grandangolare 120° da 12 MP f/2.2, sensore da 1/2.55″ e 1.4 µm Teleobiettivo 3x da 10 MP f/2.4, sensore da 1/3.52″ e 1.12 µm Teleobiettivo 10x da 10 MP f/4.9, sensore da 1/3.52″ e 1.12 µm

Apple iPhone 13 Pro Max Primario da 12 MP f/1.5, sensore da 1.9 µm Grandangolare 120° da 12 MP f/1.8 Teleobiettivo 3x da 12 MP f/2.8



Come scatta Xiaomi 12S Ultra?

Partiamo col vedere alcuni sample fotografici realizzati con il sensore principale di Xiaomi 12S Ultra. Si tratta del Sony IMX989, non il primo sensore da 1″ al mondo ma il primo su uno smartphone non di nicchia come lo Sharp Aquos R6 o su uno limitato come Sony Xperia PRO-I. Un sensore di queste dimensioni è ancora lontano da quello delle migliori fotocamere dedicate, ma inizia ad avvicinarsi. E lo si nota soprattutto dalla morbidezza del bokeh e dalla profondità di campo che si riesce a ottenere in foto e video. Inoltre, 12S Ultra gode dell'utilizzo delle lenti asferiche Summicron 8P di Leica, grazie alle quali ridurre al minimo quei bagliori tipici delle luci artificiali di notte.

Passando agli altri due sensori, è il Sony IMX586 a essere utilizzato sia per il grandangolare che per il teleobiettivo periscopiale 5x, un sensore da 48 MP che in Pixel Binning produce scatti da 12 MP. L'utilizzo di sensori simili se non identici permette alla fotocamera di risultare bilanciati nei colori. Inoltre, sembra che le performance dello zoom 5x siano state migliorate, con foto che risultano più nitide rispetto a Mi 11 Ultra; tuttavia, visto che parliamo degli stessi sensori, è Xiaomi ad aver fatto il lavoro tramite ottimizzazione software.

L'altro vantaggio derivante dalla succitata partnership è l'implementazione di filtri Leica che simulino la “color science” delle sue fotocamere. I filtri in questione sono due, Vibrant e Authentic, con cui ottenere risultati diversi per quanto riguarda la gestione del contrasto e dei colori.

Xiaomi 12S Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max

Dopo esserci concentrati esclusivamente su Xiaomi 12S Ultra, arriva il momento di vedere come si comporta la sua fotocamera a confronto con quella di Samsung Galaxy S22 Ultra e iPhone 13 Pro Max.

Come anticipato, il vantaggio di avere un sensore da 1″ è quello di catturare immagini dall'effetto bokeh pronunciato, senza dover intervenire e accentuarlo tramite software come avviene con le modalità Ritratto. Si possono anche notare colori più vividi anche con scarsa illuminazione, dove invece il flagship Samsung tende a essere più conservativo. Avendo un sensore più piccolo, iPhone agisce sui livelli ISO per restituire un'immagine sì luminosa ma più artificiale rispetto alla concorrenza.

Avere un sensore da 1″ significa avere anche più pixel con cui catturare la luce, grazie anche all'esagerato Pixel Binning a 3,2 µm di Xiaomi 12S Ultra. Scattando in notturna, le immagini possono così vantare una migliore gestione delle luci, sia per quanto riguarda la luminosità della foto che la mancanza di sovraesposizione per le luci nel tempietto (che invece avviene con Samsung e iPhone).

L'altro vantaggio del sensore di Xiaomi 12S Ultra lo notiamo in situazioni ad alto contrasto, come in questa stanza in penombra. Non soltanto la foto catturata dallo Xiaomi è generalmente più luminosa (e con colori più saturi), ma dimostra la sua ampia gamma dinamica. Un dettaglio ben visibile sulla scrivania, dove i due schermi risultano meglio esposti rispetto a Samsung e iPhone.

