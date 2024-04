Al via i lavori per Samsung Galaxy S24 FE: ecco quando potrebbe arrivare

Dopo aver saltato una generazione, lo scorso anno abbiamo assistito al ritorno della serie Fan Edition con Galaxy S23 FE. I leak precedenti hanno anticipato l’arrivo di un nuovo modello, insieme ad alcuni dettagli sulle specifiche. Ora arrivano novità da un report di una testata sud-coreana, che rivela il possibile periodo d’uscita di Samsung Galaxy S24 FE.

Samsung Galaxy S24 FE sarebbe in dirittura d’arrivo anche se potrebbero volerci ancora dei mesi

Galaxy S23 FE – Crediti: Samsung

L’attuale modello è stato lanciato lo scorso ottobre, ma per il nuovo capitolo bisognerà pazientare meno (stando ai leak). Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe arrivare quest’estate, probabilmente ad agosto oppure a settembre, quindi in anticipo rispetto alla generazione attuale. A rivelarlo sono fonti della catena produttiva, tramite un report della testata The Elec; vari componenti per i display dedicati al dispositivo sarebbero già entrati nella fase di produzione di massa, con un volume di milioni di unità. Oltre ad indicare come finestra di lancio il periodo estivo, i dati mettono in evidenza l’importanza che Samsung sta dando alla serie Fan Edition (dato che punta a produrre tantissime unità). Tra le aziende interessate troviamo anche Anapass, compagnia coreana che si sta occupando della produzione di alcuni elementi dei display OLED di Samsung.

Crediti: TheElec

Purtroppo al momento non ci sono altre aggiunte, a parte quanto trapelato nei mesi passati. Samsung Galaxy S24 FE e dovrebbe essere un vero e proprio top di gamma, almeno lato chipset. Il telefono, infatti, avrebbe dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 3 e l’Exynos 2400, gli stessi SoC degli altri modelli della serie S24. Di seguito trovate la presunta scheda tecnica, sulla base di quanto trapelato finora (da prendere con cautela).

Samsung Galaxy S24 FE – Scheda tecnica presunta

/ Display flat Dynamic AMOLED da 6,1″ Full HD+ con refresh rate dinamico fino a 120 Hz

con refresh rate dinamico fino a Lettore d’impronte sotto il display

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC con CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520) e GPU Adreno 750

a 4 nm TSMC con CPU octa-core (1 x + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520) e GPU Adreno 750 SoC Samsung Exynos 2400 a 4 nm Samsung CPU octa-core (1 x 3,21 GHz X4 + 2 x 2,9 GHz A720 + 3 x 2,6 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520) con GPU Xclipse 940

a 4 nm Samsung CPU octa-core (1 x + 2 x 2,9 GHz A720 + 3 x 2,6 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520) con GPU Xclipse 940 12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di storage (UFS 3.1/4.0) non espandibile

di storage (UFS 3.1/4.0) non espandibile Batteria da 4.500 mAh , presumibilmente con ricarica rapida da 25W e wireless (anche inversa)

, presumibilmente con ricarica rapida da e (anche inversa) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C 3.1, Speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con One UI 6.1

