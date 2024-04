Super Weekend MediaWorld: NO IVA Lenovo, promo sui migliori TV e non solo!

Torna l’iniziativa NO IVA di MediaWorld ma questa volta con un focus molto preciso: la promozione Super Weekend vede protagonisti i prodotti Lenovo, con tantissime soluzioni tech a prezzo ribassato. Ma le occasioni non finiscono qui: per tutto il fine settimana c’è anche uno sconto dedicato agli smart TV, un’iniziativa perfetta per chi sta pensando di mandare in pensione il vecchio televisore!

MediaWorld lancia una super promo per il weekend: NO IVA Lenovo e 15% di sconto sui migliori TV

Le due promozioni sono entrambi disponibili da MediaWorld per tutto il weekend: sia il NO IVA Lenovo che lo sconto del 15% sui migliori TV termina il 28 aprile. Le iniziative sono attive per i possessori della Carta MediaWorld Club: si tratta del programma fedeltà della catena di elettronica e basta semplicemente effettuare l’iscrizione gratis (qui trovate il link dedicato). Ma in cosa consistono esattamente le promo?

Il NO IVA Lenovo – disponibile nello store online di MediaWorld e in negozio – ti permette di acquistare tantissimi prodotto del brand, ma con lo scorporo dell’IVA. L’azienda è specializzata in soluzioni tech di tutti i tipi e tra le offerte disponibili per tutto il fine settimana troviamo tra tablet, notebook, PC desktop e computer da gaming. C’è un’ampia varietà di prezzi, quindi conviene dare un’occhiata alla pagina dedicata. Le offerte continuano con il Super Weekend dedicato agli smart TV: c’è un ampia selezione di televisori con uno sconto del 15% tra modelli LG, Samsung, Sony, Hisense e non solo! Pensate che le promozioni siano già finite? In realtà sono attive anche altre iniziative, in tutti i casi valide fino al 28 aprile: tra queste c’è la promo sulla serie Samsung Galaxy S24 (che ti permette di ricevere fino a 200€ di voucher) e le offerte sui piccoli elettrodomestici! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

