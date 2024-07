Ancora problemi per Apple: l’App Store finisce nel mirino dell’antitrust in Spagna

Apple sembra proprio non riuscire a trovare pace all’interno dei confini europei: dopo la battaglia con l’Unione per il DMA, infatti, l’App Store è nuovamente finito nel mirino delle autorità antitrust spagnole a causa di politiche che danneggerebbero gli sviluppatori. Il CNMC (l’Antitrust in Spagna) si è detto particolarmente preoccupato delle condizioni sfavorevoli che vengono sottoposte agli sviluppatori che vogliono distribuire le proprie app tramite l’ecosistema dell’azienda statunitense.

Il CNMC attacca Apple: “pratiche anti-competitive per gli sviluppatori in App Store”

Crediti: Canva

Con un comunicato stampa condiviso in queste ore, il CNMC spagnolo ha annunciato un’indagine sull’App Store di Apple, dichiarando: “Apple potrebbe essere coinvolta in pratiche anticoncorrenziali imponendo condizioni commerciali inique agli sviluppatori che utilizzano l’App Store di Apple per distribuire applicazioni agli utenti dei prodotti Apple“. L’indagine potrebbe richiedere fino a due anni per essere completata, ma il risultato sarà estremamente importante.

Le autorità spagnole, infatti, potrebbero multare Apple con una sanzione del 10% del fatturato annuo globale dell’azienda statunitense, per un ammontare che supererebbe diversi miliardi di euro. La risposta di Apple, tuttavia, non si è fatta attendere: “Continuiamo a lavorare con l’antitrust spagnola per comprendere e rispondere alle loro preoccupazioni“, ha dichiarato la portavoce Emma Wilson.

