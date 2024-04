Il Senato USA approva il ban di TikTok: sarà il presidente Biden a decidere

Prosegue negli Stati Uniti l’iter di approvazione della nuova legge che porterà al ban di TikTok nel caso in cui ByteDance, la società cinese che possiede il social, non venderà la divisione statunitense ad una compagnia che non abbia sede in Cina. Con una schiacciante maggioranza, la legge ha superato anche l’ostacolo Senato e adesso la decisione è rimessa nelle mani del Presidente Biden, che potrà scegliere se firmare o meno la legge.

ByteDance dovrà vendere TikTok per rimanere attivo negli Stati Uniti

Crediti: Canva

Con 78 voti favorevoli e 18 contrari, la legge che prevede il ban di TikTok negli Stati Uniti ha superato anche lo scoglio Senato e molto presto potrebbe diventare effettiva. La decisione adesso spetta al Presidente Biden, che si è già impegnato a firmare la legge che potrebbe costringere ByteDance a vendere il proprio social network per rimanere in attività in uno dei mercati più prolifici.

“Il Congresso non agisce per punire ByteDance, TikTok o qualsiasi altra singola azienda“, ha dichiarato la presidente della commissione per il commercio del Senato Maria Cantwell all’aula del Senato prima del voto. “Il Congresso sta agendo per impedire che avversari stranieri conducano spionaggio, sorveglianza, operazioni diffamate, danneggiando gli americani vulnerabili, i nostri militari e le nostre donne e il nostro personale governativo statunitense”.

ByteDance, tuttavia, sembra essere intenzionata a fare ricorso: come riportato da Bloomberg nelle scorse settimane, infatti, la compagnia cinese potrebbe impugnare la decisione del Governo statunitense e portarlo in tribunale. Questa mossa allungherebbe i tempi necessari per l’entrata in vigore della legge.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le