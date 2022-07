Xiaomi 12S in Italia? Arriva la doccia fredda dall’azienda

È passato un giorno dalla loro presentazione ufficiale, e i nuovi Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra fanno già gola a molti. Non soltanto parliamo di tre top di gamma dalla scheda tecnica invitante, ma dei primi smartphone Xiaomi firmati in collaborazione con Leica. Dopo la partnership con Huawei, la celebre casa fotografica si è affiancata a Xiaomi per la sua avventura nel mercato degli smartphone. Il risultato sono tre flagship dal comparto fotografico di livello, in particolar modo quel 12S Ultra dal pedigree da vero camera phone. Ma a questo punto, la domanda che viene spontaneo farsi è: arriveranno in Italia?

Xiaomi 12S, la collaborazione con Leica si farà attendere in occidente

La risposta non ci arriva da leaker o voci di corridoio, ma dalla stessa Xiaomi, che è stata prontamente interrogata sulla disponibilità dei nuovi 12S, 12S Pro e 12S Ultra. Ecco la risposta arrivata ai colleghi di Android Authority da parte di un portavoce della compagnia:

“Xiaomi offrirà la serie 12S esclusivamente nella Cina continentale. La nostra partnership strategica nella tecnologia di imaging avrà un impatto a lungo termine oltre l'ambito di questa serie, nei mercati internazionali di Xiaomi.”

In poche parole, non ci sarà nessuno Xiaomi 12S Global, pertanto non li vedremo ufficialmente nemmeno in Europa né tantomeno in Italia. Per il momento, Xiaomi ha preferito rivolgersi solo al pubblico in madrepatria, e non ci sorprende affatto. Soprattutto per Xiaomi 12S e 12S Pro, le cui caratteristiche sono troppo simili a quelle di 12 e 12 Pro, rischiando di cannibalizzarne le vendite in un mercato europeo dove il mercato premium è perlopiù nelle mani di Apple e Samsung. Lo stesso non si può dire per Xiaomi 12S Ultra, visto che l'ultimo top di gamma high-end risale al 2021, cioè quel Mi 11 Ultra di cui è il diretto successore.

E visto che Xiaomi parla di “impatto a lungo termine“, significa che la fotocamera Leica in occidente la vedremo più avanti. Forse già con Xiaomi 12T, o più probabilmente con il futuro Xiaomi 13. Nel frattempo, potete comunque saggiare le novità software di Leica installando la nuova app fotografica sul vostro Xiaomi. Ma se proprio voleste acquistare uno fra Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra, sappiate che potete farlo comunque.

