Come avere la nuova app Fotocamera Leica di Xiaomi

Ieri è stata la grande giornata per Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra, i nuovi top di gamma che introducono ufficialmente la collaborazione con Leica. Con questo nuovo trittico di flagship, Xiaomi ha deciso di avviare una partnership con l'obiettivo di alzare l'asticella nell'ambito fotografico dei suoi smartphone. Abbiamo visto avanzamenti hardware molto importanti per il modello Ultra, ma le novità ci sono anche lato software. Con questa nuova collaborazione nasce una nuova app Fotocamera, che sarà pre-installata sui tre smartphone ma che da oggi è disponibile a chiunque possieda uno smartphone Xiaomi, Redmi POCO. Pertanto vediamo quali sono le novità e come installarla sul proprio smartphone Xiaomi.

La nuova app MIUI Fotocamera Leica è disponibile per tutti gli utenti Xiaomi

Appena installata, l'app Fotocamera sviluppata da Xiaomi in collaborazione con Leica presenta un'interfaccia ritoccata, seppur non venga stravolta quella che già conoscevamo. A cambiare è il font, dall'effetto meno in grassetto, la disposizione delle modalità di scatto nella barra orizzontale in basso e gli indicatori di zoom.

Ma le novità principali riguardano due aspetti: i filtri e il watermark Leica. Navigando nella UI dell'app fotografica di Xiaomi ci si imbatte in una nuova disposizione dei filtri, non più in alto ma raggiungibili più facilmente essendo stati spostati in basso.

Attivando l'opzione della Filigrana Leica, scattando in modalità Foto o Ritratto verrà aggiunta un barra in basso contenente il logo Leica, i dati EXIF e il nome dello smartphone con cui si è scattato.

Qua di seguito vedete una galleria fotografica realizzata mettendo a confronto i vari filtri Leica a disposizione: Vivid e Natural per gli scatti a colori, B&W Natural e High Contrast per quelli in bianco e nero. Non si tratta di filtri particolarmente aggressivi, ma che variano leggermente saturazione, contrasto e nitidezza delle foto.

Come scaricare e installare l'app Fotocamera Leica di Xiaomi

Nonostante solo la serie Xiaomi 12S goda della partnership con Leica, avere la nuova app MIUI Fotocamera è molto semplice. Vi basta scaricare il file APK dal link a fine articolo (la trovate alla voce “Fotocamera“), dopodiché avviare l'installazione e verrà aggiornata l'app pre-installata sul vostro Xiaomi, Redmi o POCO.

Scarica l'app Fotocamera Leica di Xiaomi

