Realme GT 2 Master Explorer: se ami i viaggi, ne amerai il design

Fin dal primo annuncio, Realme GT 2 Master Explorer ha suscitato tanta curiosità, ma è ovvio che l'attenzione maggiore viene spesso rivolta al design. E guardando quello del nuovo flagship non è difficile capirne il perché, specie per gli amanti delle back cover particolari.

Realme GT 2 Master Explorer: ancora design a valigia, ma con un tocco tutto nuovo

Come si presenta dunque il nuovo campione di Realme? GT 2 Master Explorer ha abbracciato anch'esso la filosofia del lifestyle rivolto ai viaggi, così come è stato per la prima serie di GT Master, quando Naoto Fukasawa realizzò due smartphone con uno stile che ricordava proprio un bagaglio. Stavolta l'autore è un giovane designer coreano, Jae Jung, che ha sposato questo mood ma a modo suo, dando un tocco ancora più elegante al dispositivo.

Il perché lo si può ritrovare anche nelle potenzialità del nuovo GT 2 Master Explorer, visto che rispetto al primo è un top gamma a tutti gli effetti. E dunque, frame ad angolo retto come già visto dal TENAA, ma con bordi che ricordano quelli dei contorni dei bauli da viaggio di lusso ed anche il colore è emblematico, con un bellissimo beige in similpelle con finiture marroni. Confermato anche il bumper fotocamera, che ricorda quello di GT Neo 3 ma più carrozzato. Rispetto al GT Master Explorer di prima generazione inoltre, non troviamo un display curvo ma flat e immaginiamo sia lo stesso visto su GT 2 Pro.

Insomma, Realme pare avere veramente una marcia in più stavolta e non è un caso che sia il brand che sta crescendo di più pur restando nella famiglia di OPPO: basterà per competere con i 12S di Xiaomi? Per scoprirlo, potete consultare il nostro approfondimento dedicato.

