La serie Nord di OnePlus diventa un brand? L’intrigante suggestione

OnePlus, da quando nel 2020 ha lanciato la serie Nord per il mercato Global, ha intrapreso la strada della fascia media, portando ottimi risultati. Questa necessità però, con le ultime vicissitudini, sta diventando sempre più importante e non è escluso, secondo una suggestione, che possa separare il team di sviluppo e renderlo un brand a tutti gli effetti.

Da OnePlus Nord a Nord by OnePlus: cosa si cela dietro questa idea?

Come nasce, dunque, questa intrigante ipotesi su OnePlus? La serie Nord ha tutti i mezzi per camminare da sola, inutile ormai nasconderlo, così come è successo ad esempio per Redmi, POCO e la stessa Realme, che sono praticamente brand a tutti gli effetti. Anche iQOO, parente più lontana di OnePlus, ha ormai una filosofia simile e sebbene il brand di Pete Lau non sia un'entità a sé stante, sul mercato Global può ovviare a questa soluzione.

Secondo la fonte, ci sarebbe una totale rimozione del riferimento a OnePlus dalla serie Nord. O meglio, si passerebbe da OnePlus Nord a Nord by OnePlus, che assume già toni più simili a quanto visto con Redmi e POCO. Quindi avremo definitivamente un sub-brand? Sostanzialmente, è molto probabile che ciò accada, perché si parla di un progetto a 360° per la gamma Nord che quindi proverebbe ad espandersi in più settori.

Non solo più smartphone e auricolari dunque, ma anche smartwatch, smart TV e accessori di ogni tipo. Ma soprattutto, uno sviluppo indipendente. I nuovi Nord manterrebbero sicuramente la OxygenOS, così come POCO mantiene la MIUI, ma avrebbero comunque un'interfaccia, un launcher, che il team che diventerebbe indipendente customizzerà alla stregua del POCO Launcher.

Insomma, ci prepariamo ad un cambiamento importante nel mondo OnePlus, che potrebbe sposare ciò che Carl Pei qualche tempo fa aveva ipotizzato proprio per la serie Nord, salvo poi uscire dall'entità OPPO e investire tutto su Nothing, che ad oggi sta catalizzando l'attenzione di tutti.

