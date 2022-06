POCO Launcher 4.0 esiste? Sì, ma c’è un “ma” | Download

Manca ancora un annuncio ufficiale, ma secondo le testimonianze apparse in rete starebbe per essere lanciato il nuovo POCO Launcher 4.0. Era il 2018 quando Pocophone F1, uno smartphone che ruppe il mercato, diventando l'erede spirituale del primo OnePlus One. Fu uno smartphone dall'hardware ottimo in rapporto al prezzo, ma anche il software non era da meno. Per l'occasione, infatti, Xiaomi decise di creare un launcher ad hoc che si distanziasse dalla MIUI: fu così che nacque il tanto apprezzato POCO Launcher. Il successo fu tale che Xiaomi decise di renderlo disponibile a chiunque rilasciandolo direttamente sul Google Play Store.

Aggiornamento 14/06: ci sono novità sull'effettiva esistenza di POCO Launcher 4.0. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi prepara il tanto atteso rilascio del nuovo POCO Launcher 4.0

Bastarono pochi mesi affinché superasse il milione di download dallo store Google, pertanto non sorprende che in tanti attendano il debutto di POCO Launcher 4.0. Anche perché la versione 2.0 arrivò nel 2019, mentre della versione 3.0 non se n'è mai parlato ufficialmente ma soltanto nelle voci di corridoio. Si è persino vociferato che lo sviluppo di POCO Launcher potesse interrompersi e che gli smartphone POCO avrebbero iniziato a montare la MIUI classica. La stessa dirigenza di POCO non ha nascosto i conflitti con il team di sviluppo Xiaomi, viste le lamentele ricevute in termini di supporto software.

Nonostante il POCO Launcher 3.0 non esista e si sia ancora fermi alla versione 2.0, un leak svelerebbe l'esistenza della POCO Launcher 4.0 (come vedete in questi video). Non è dato sapere il perché si sia deciso di saltare una versione, fatto sta che secondo le indiscrezioni questo aggiornamento dell'app sul Google Play Store sarebbe disponibile solamente agli smartphone POCO e non per tutti gli smartphone Android.

Nello specifico, si parla di POCO Launcher 4.36 e delle sue novità, fra cui il miglioramento delle animazioni per schermata home e app drawer, la disposizione orizzontale per la schermata delle app recenti e le varie funzioni del MIUI Launcher. Ci sarebbero anche brutte notizie, però, visto che sembrerebbe rimosso il supporto alle icone di terze parti. Non resta che attenderne il rilascio sullo store Google per potervi portare così una nostra prova approfondita.

POCO Launcher 4.0 non esiste | Aggiornamento 14/06

Abbiamo atteso per capire meglio la situazione, ma adesso sembra abbastanza chiaro: POCO Launcher 4.0 non esiste. Era inizio maggio quando vi parlavamo della versione 4.36 del launcher dedicato agli smartphone POCO. All'epoca era disponibile unicamente in Beta e ci domandavamo perché l'azienda avesse deciso di saltare a piè pari la terza edizione. A distanza di oltre un mese, siamo arrivati alla versione stabile 4.38, ma installandola quello che si ottiene è semplicemente una versione più aggiornata del POCO Launcher 2.0.

Le ultime versioni del POCO Launcher 2.0

Lo si può notare anche dal Play Store, dove il launcher di POCO è ancora fermo alla seconda versione ufficiale. In poche parole, questa versione 4.xx altro non è che un aggiornamento incrementale del launcher, e questo spiega perché le novità introdotte siano tutto sommato trascurabili. Se veramente POCO fosse saltata dalla versione 2.0 a quella 4.0, immaginiamo che le novità sarebbero molto incisive che qualche aggiustamento qua e là. Senza contare che il team POCO avrebbe colto la palla al balzo per annunciare la notizia al suo pubblico.

Ciò detto, se avete uno smartphone Android (anche non POCO), potete provare questa nuova versione del POCO Launcher 2.0 scaricandola dal nostro articolo.

