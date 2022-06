Nothing Phone (1) senza “mento”: trapelano nuovi dettagli sul display

Il primo smartphone della compagnia dell'ex di OnePlus, Carl Pei, si avvicina sempre di più. Nothing Phone (1) è sempre più reale e in questo approfondimento andiamo a raccogliere tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita disponibili al momento (tra indiscrezioni e conferme ufficiali). Che cosa ci aspetta da questa novità? Avremo un look super accattivante ed uno stile unico? Andiamo a scoprire tutti i dettagli!

Aggiornamento 06/06: spuntano dettagli sul display dello smartphone, con un render che mostra quello che dovrebbe essere il design definitivo. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Nothing Phone (1): tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Nel momento in cui scriviamo Nothing Phone (1) non è stato ancora svelato completamente: conosciamo vari dettagli ufficiali, ma il design generale è ancora un mistero. Un concept ha provato ad immaginarlo e ci aspettiamo tutti uno stile simile a quello delle cuffie TWS Ear (1). Insomma, ritroveremo lo stesso look essenziale, con una back cover trasparente. Si tratta di una caratteristica rappresenta il marchio di fabbrica del brand, una manifestazione tangibile “dell'essenziale”, già confermata dalla stessa compagnia. Inoltre il frame perimetrale è realizzato in alluminio riciclato, dettaglio da non sottovalutare per gli utenti più propensi al green.

Un primo bozzetto mostra quella che dovrebbe essere la disposizione della Dual Camera e dei componenti interni (ma ovviamente non è detto che questo sarà il look definitivo). Se volete saperne di più sul possibile design, date un'occhiata a questo articolo: c'è un video ufficiale sospetto che forse mostra più di quanto dovrebbe (anche se non sono mancati fake, nei giorni scorsi)!

Passando alle caratteristiche tecniche del display, stando alle ultime indiscrezioni, avremo un pannello AMOLED da 6.55″ con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1080 pixel), presumibilmente con refresh rate superiore (forse a 90 Hz), supporto HDR10+ ed una particolare attenzione ai colori. Il display sarà caratterizzato da uno stile flat (quindi niente bordi curvi) e non avrà il “mento”, espressione che in gergo tecnico significa l'assenza di un bordo inferiore pronunciato.

Specifiche tecniche

Il resto delle specifiche tecniche di Nothing Phone (1) vedrebbe come protagonista il chipset Snapdragon 778G, octa-core a 5 nm con una frequenza massima di 2.4 GHz ed una GPU Adreno 642L. Un'altra “corrente di pensiero” vede come SoC il nuovo Snapdragon 7 Gen 1. Lato memorie avremmo 8 GB di RAM e 128 GB di storage anche se non sono da escludere altri tagli.

Per la batteria si parla di un'unità da 4.500 mAh: non viene specificata la potenza di ricarica, ma lo stesso Carl Pei ha confermato che avremo il supporto alla ricarica wireless.

Passando al comparto fotografico, si vocifera di una tripla camera da 50 + 8 + 2 MP (presumibilmente con grandangolo e macro); comunque un bozzetto ufficiale mostra la presenza di una Dual Camera, quindi resta da vedere quale sarà la configurazione finale. Frontalmente ci sarebbe spazio per un modulo selfie da 32 MP.

Software

Di recente è stata pubblicata la versione beta di Nothing Launcher, che abbiamo provato per voi. Questa non sarà l'unica novità introdotta dalla casa dell'ex di OnePlus: durante l'evento si è parlato di un vero e proprio NothingOS. Ci aspetta un sistema operativo separato, in stile HarmonyOS di Huawei? Pare poco probabile ed è più realistico immaginare una interfaccia utente personalizzata a tutto tondo, con funzionalità proprie e caratteristiche minimal che ben si sposano con la filosofia del brand, su base Android 12.

Cart Pei ha promesso un'esperienza veloce, fluida e personale ma per ora sappiamo molto poco e abbiamo solo una manciata di immagini relative all'interfaccia (senza contare la beta del Launcher). Comunque pare si tratterà di una soluzione basata su un ecosistema aperto, in modo da collegare ed integrare facilmente sia i prodotti Nothing che quelli di terze parti.

Nothing Phone (1) – Prezzo e uscita

L'uscita di Nothing Phone (1) è fissata per l'estate ma manca ancora una data di presentazione; si vocifera del 21 luglio, anche se per ora è solo un'indiscrezione. Passando al possibile prezzo di vendita, si parla di circa 500€. Ma il nuovo arrivato… vedrà la luce in Italia? Per ora Nothing ha confermato il debutto in Europa, in particolare per Regno Unito e Germania. Di certo ci saranno anche altri paesi e l'Italia dovrebbe essere tra questi (in fondo esiste perfino il sito italiano del brand), ma per una certezza assoluta aspettiamo la conferma da parte della compagnia.

