Recensione OnePlus Nord Buds: le MIGLIORI in questa FASCIA di PREZZO!

La serie Nord per OnePlus sta acquisendo sempre più importanza e lo testimonia il fatto di poter contare su una gamma sempre più ampia di dispositivi a disposizione, adesso non più soltanto nel settore smartphone ma anche in ambito di accessori. Sono fresche fresche di lancio, infatti, le nuove OnePlus Nord Buds, un paio di cuffie true wireless con un design davvero minimal ed un prezzo decisamente bomba super aggressivo.

Arrivano sul mercato insieme ai due nuovi smartphone della famiglia Nord e vanno a completare la gamma di accessori proposti dall'azienda, inserendosi nella fascia di prezzo più bassa: soli 49€.

Recensione OnePlus Nord Buds

Contenuto della Confezione

Primo dettaglio: la confezione. È realizzata interamente in carta uso mano, ed ho apprezzato molto questa scelta rispettosa dell'ambiente. All'interno della confezione ho trovato:

OnePlus Nord Buds

Cavo USB-A / USB-C per la ricarica nel solito stile di OnePlus

4 gommini di due taglie diverse che si aggiugnono ai 2 che trovate già installati sulle cuffie

1 sticker e manuali di istruzioni

Design e Materiali

Se normalmente questo genere di prodotti cerca di ispirarsi quasi sempre ad Airpods di Apple per forma e tecnologia, OnePlus ha lanciato un prodotto decisamente contro ogni tendenza del mercato e, secondo me, questa scelta li premierà perchè non hanno sbagliato assolutamente nulla.

Il corpo è di forma ovale, è realizzato in policarbonato e possiede una finitura opaca al tatto davvero molto piacevole e che non da assolutamente l'impressione di trovarsi di fronte ad un prodotto economico: unica nota dolente è legata alle impronte che vengono trattenute e catturate da questo tipo di materiale con molta facilità.

Sempre per rimanere sul case, è presente un piccolo led di stato sulla parte frontale di colore rosso, verde e bianco, a seconda delle varie situazioni; sul retro, invece, oltre il connettore per la ricarica c'è il tastino fisico utile ad effettuare il pairing con lo smartphone.

Ma veniamo ai due auricolari: la mia prima reazione è stata più che sconcertante, perchè durante il primo utilizzo ancora non sapevo che si trattava di auricolari davvero economici. Questo per dirvi che il corpo di queste cuffie è esteticamente molto piacevole: lo stelo segue, grosso modo, la forma del case in cui vanno riposte le cuffie, possiede la stessa finitura opaca e si interrompe con un pulsante a sfioramento cromato nella parte superiore.

La parte interna delle cuffie è sempre in plastica, ma possiede una finitura lucida: i gommini sono ad incastro e non magnetici, per intenderci, come sulle AirPods Pro di Apple. Sulla parte interna del padiglione, inoltre, ci sono i due pin magnetici utili a riporre le cuffie in confezione per poterle ricaricare dopo l'uso.

Ogni cuffia, inoltre, possiede due microfoni indipendenti lungo la parte inferiore e superiore dello stelo, perciò in caso voleste indossarne solo una potrete comunque parlare al telefono seppur con una qualità non eccellente, soprattutto con dei rumori di fondo nei dintorni. La comodità durante l'utilizzo è veramente ottima, complice il fatto che le cuffie sono davvero molto leggere e, se non fossero in ear, probabilmente dimentichereste anche di averle all'orecchio. A tal proposito, vista l'assenza della cancellazione del rumore, vi consiglio di provare tutti i gommini in confezione per trovare la vostra taglia ed assicurarvi un isolamento migliore.

OnePlus Nord Buds, inoltre, sono certificate IP55 per la resistenza a sudore e acqua, ed hanno resistito anche alle mie personali sessioni di corsa che, per voi che non lo sapete, sono state in grado di bruciare letteralmente decine di auricolari negli ultimi 4-5 anni.

Qualità Audio e App su Smartphone

Le OnePlus Nord Buds possiedono due driver dinamici in titanio da 12.4mm certificati Dolby Atmos in grado di assicurare dei bassi più profondi ed un suono più nitido. La genialata fatta da quelli di OnePlus, e che secondo me dovrebbe diventare uno standard assoluto per tutti i produttori di cuffie, economiche e non (Apple, ascolta), sta nell'aver integrato un equalizzatore audio all'interno delle impostazioni delle cuffie, e ciò consente di accontentare praticamente l'udito e le preferenze di qualsiasi tipo di consumatore. Quindi, non sono solo presenti ben quattro preset predefiniti ma anche un equalizzatore personalizzabile con tutte le frequenze alte, medie e basse.

Per rimanere in tema applicazione su smartphone, ovviamente c'è la possibilità di modificare anche le varie operazioni da associare ad ogni singolo tocco sulla cuffia sinistra oppure destra.

Ok, sono sicuro che non vedi l'ora di sapere come suonano perchè sei quasi pronto ad acquistarle: ti dirò, la qualità è davvero buona se non sei un audiofilo e se non sei abituato a bilanciare frequenze alte medie e basse. Intendo dire che i bassi sono più pronunciati rispetto gli alti, ma questo credo che fosse l'obiettivo principale di OnePlus, che volutamente ha deciso di limitare le frequenze più alte inserendo un driver come quello qui presente.

Aspetto che non mi ha convinto a pieno, invece, è il volume: ammetto che, forse, potrei essere il problema io che a 26 anni sembro un bambino di 8 che spara la musica nelle orecchie per provare “emozioni forti”, ma forse il volume massimo non è un granche e in caso dovesse esserci un po' di rumore nei paraggi probabilmente la vostra esperienza d'ascolto potrebbe esserne influenzata. Nel complesso, comunque, sono auricolari straordinari per la gran parte di coloro che non intendono spendere più di 50 euro per un paio di cuffie, questo è garantito.

Il peccato più grande, come vi anticipavo, è l'assenza totale di ANC (Active Noise Cancellation, cancellazione del rumore per intenderci) che forse per alcuni potrebbe essere penalizzante. Mancano, inoltre, i codec aptX e LDAC che le rendono inadatatte per l'uso nei giochi dove a causa della latenza potreste perdere qualche colpo.

Autonomia

Parliamo di autonomia, invece: OnePlus Nord Buds possiedono una batteria nel case da 480 mAh e da 41 mAh in ogni auricolare. Cosa vuol dire in termini pratici? Innanzitutto una ricarica completa della batteria del case con cuffie non richiede oltre mezz'ora, ma poi per scaricarsi avete a disposizione poco più di 5 ore reali di utilizzo, prima di doverle riporre nella custodia per farle ricaricare in poco più di 10 minuti.

Considerazioni e Prezzo

Ti stai chiedendo se dovresti acquistarle? La mia risposta è decisamente sì, se non vuoi spendere oltre i 50 euro e se cerchi un prodotto realmente affidabile e non uno dei mille cloni tutti uguali reperibili su Amazon. I suoi punti di forza, come anticipato, sono nel design, nella comodità d'uso quando indossate e nella loro autonomia.

I contro, invece, stanno tutti nell'assenza della cancellazione del rumore: personalmente lo ritengo un must da utilizzare in alcuni contesti come i mezzi pubblici, ad esempio, ma per molti utenti alle prime armi non sarà di certo un fattore penalizzante.

