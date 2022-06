Non solo Xiaomi: anche Huawei vittima di prodotti contraffatti

Non è la prima volta che qualcosa del genere accade, in Italia o nel mondo. Questa volta la vittima è nientemeno che Huawei e le modalità ricordano quanto avvenuto in precedenza con un altro grande brand cinese, ossia Xiaomi. Un venditore non autorizzato ha messo in commercio degli auricolari spacciandoli per un prodotto originale Huawei. Piccolo spoiler: centinaia e centinaia di persone sono state truffate.

No, quelle non sono le vere Huawei FreeBuds: il caso delle cuffiette contraffatte in Cina

Il mercato del contraffatto – purtroppo – esiste, funziona e c'è chi lo preferisce. E poi c'è chi crede di aver acquistato un prodotto originale a un buon prezzo, concludendo un ottimo affare, ma di fatto è stato solo truffato. È ciò che è successo a numerose persone in Cina, che hanno creduto di acquistare i veri auricolari Huawei Freebuds per poi ritrovarsi tra le mai un prodotto contraffatto.

L'incriminato, tale Shenzhen Jinyun Video Equipment Co., Ltd non solo ha violato il marchio Huawei e utilizzato illegalmente il brand “FreeBuds”, ma ha anche utilizzato slogan del tipo “official genuine Huawei only” e “official original equipment” sulla propria pagina Web per ingannare gli utenti, facendo loro credere di star acquistando un prodotto originale del colosso cinese.

Dopo aver indagato la questione, Huawei ha citato in giudizio la Shenzhen Jinyun Video Equipment Co., Ltd per violazione di marchio e copyright, chiesto 3 milioni di yuan (circa 417 mila euro al cambio attuale) per risarcire le perdite economiche subite. L'udienza si è svolta presso il tribunale del popolo del distretto di Yuhang della città di Hangzhou che si è pronunciato a favore di Huawei e ha stabilito il versamento di 1 milione di yuan (circa 140.000€) da parte della Shenzhen Jinyun Video Equipment Co., Ltd come risarcimento.

Quanto avvenuto non può che far venire in mente Xiaomi: la casa cinese è stata vittima in varie occasioni di personaggi che hanno tentato di sfruttare il marchio illegalmente. Tra i prodotti contraffatti, accessori del brand e le celebri cuffie AirDots (tanto apprezzate dai Mi Fan).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il