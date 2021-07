Huawei FreeBuds 4 ufficiali in Italia: arriva la versione con ricarica wireless

Giornata di presentazioni in casa Huawei. Dopo l'interessante indiscrezione sul Watch 3, il brand ha lanciato gli auricolari TWS Huawei FreeBuds 4, dotate di specifiche tecniche di livello e prezzo da top gamma.

Aggiornamento 30/07: i FreeBuds 4 sono ora disponibili nella versione con ricarica wireless. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Huawei FreeBuds 4 ufficiali: tutto ciò che c'è da sapere

Design e caratteristiche

In termini di look quasi non cambiano le cose rispetto alla precedente generazione; nonostante ciò, le nuove cuffie mutuano una colorazione propria del modello Pro: l'immagine che vedete in alto – pubblicata da Huawei – svela il design delle cuffie e la presenza della versione Silver Frost. Le vere novità saranno quindi all'interno, fatta eccezione per la nuova colorazione. Ricordiamo che le FreeBuds 3 hanno debuttato, infatti, nelle versioni Black, White e Red.

In ogni caso, nuovi auricolari TWS di casa Huawei sono comunque di fascia alta pur mantenendo la conformazione semi-in ear, quindi come il modello precedente, conservando anche l'ANC senza sposare la filosofia delle FreeBuds Pro o delle 4i, al fine di distinguere il target di utenza. Questo perché Huawei ha studiato una tecnologia di adattabilità all'orecchio tramite software, così da rendere l'esperienza totalmente confortevole. E questo incide in maniera significativa proprio sulla cancellazione attiva del rumore.

E qui vediamo la prima miglioria rispetto alle FreeBuds 3, visto che si raggiungono adesso i 25 dB di riduzione, rispetto ai 15 dB delle precedenti. Vero che ora si sono raggiunti anche i 40 dB, ma essendo semi-in ear è un risultato comunque ragguardevole. Migliora tanto anche la connettività, visto che adesso è possibile connettersi a due dispositivi contemporaneamente e scegliere poi quale utilizzare.

Inoltre, la frequenza di campionamento fa un upgrade importante arrivando ai 48 KHz in registrazione vocale, quindi possiamo definirla Hi-Fi. Presente anche la tecnologia di bassa latenza di seconda generazione. Quanto all'hardware, la qualità sonora accelera grazie ai driver dinamici da ben 14.3 mm, che permette di raggiungere una risposta in frequenza fino a 40 KHz, presente inoltre un'equalizzazione AI. Non manca poi l'animazione pop-up per i prodotti Huawei.

Huawei FreeBuds 4 ufficiali: prezzo e disponibilità in Italia

Le nuove cuffie TWS Huawei FreeBuds 4 sono disponibili all'acquisto da oggi, insieme a tutti i nuovi prodotti, sullo store ufficiale del brand, al prezzo di 149€, ma sono attualmente in offerta con codice sconto e con Huawei Mini Speaker incluso. Trovate il link all'acquisto qui sotto, sia per lo store ufficiale, sia per Amazon.

Versione Wireless

Inoltre, Huawei ha lanciato in queste ore i nuovi FreeBuds 4 dotati di ricarica wireless, che aggiungono un ulteriore tassello ai già ottimi auricolari del brand, come possiamo vedere in recensione. Essi hanno un prezzo di listino di 159€ ma se li pre-ordinate sullo store di Huawei, con un deposito di 10€ li pagate solo 129€ con in omaggio il Mini Speaker.

