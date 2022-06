Xiaomi Mi MIX Fold: l’aggiornamento ad Android 12 lo stravolge

Fino a qualche mese fa, si ipotizzava che l'aggiornamento MIUI 13 con Android 12 non sarebbe mai arrivato su Xiaomi Mi MIX Fold. Sin dal suo lancio sul mercato, pur essendo un prodotto premium, lo smartphone pieghevole non ha ricevuto un gran numero di aggiornamenti se confrontato con altri dispositivi anche meno costosi. E questo è un fenomeno che non ci sorprende, visto che Xiaomi ha già dimostrato in passato di non offrire un gran supporto software alla serie MIX. Ma più in generale ai telefoni con una commercializzazione ridotta, proprio come il suo primo pieghevole, che ricordiamo essere venduto unicamente in Cina.

Nel frattempo, Xiaomi Mi MIX Fold è passato dalla MIUI 12 con cui venne commercializzato alla MIUI 12.5 e infine alla MIUI 13; tuttavia, il sistema operativo è rimasto immutato in tutti questi aggiornamenti, cioè Android 11. Ma qualcosa si sta muovendo, perché in questi giorni l'aggiornamento ad Android 12 è stato parzialmente rilasciato e contiene numerose novità per sfruttare meglio lo schermo interno. Le migliorie sono molteplici e riguardano varie parti dell'interfaccia come il desktop a doppio schermo, il multitasking fra finestre parallele e flottanti, il Centro di Controllo, le gesture per aprire lo split screen, la tastiera e molto altro.

Android 12 inizia ad arrivare su Xiaomi Mi MIX Fold e le novità sono tantissime

Ecco il changelog completo:

Sistema Aggiunta la funzione di regolazione del layout di visualizzazione della schermata in-app Aggiunti tasti di navigazione classici sullo schermo per supportare la visualizzazione centrale/sinistra/destra Ottimizza la configurazione predefinita delle applicazioni a finestra parallela

Barra di stato Supporta lo scorrimento su e giù per l'area vuota sul lato della barra delle notifiche

Desktop Il layout dello schermo interno del desktop è completamente nuovo e il desktop a doppio schermo è più efficiente Aggiunto il supporto della barra delle applicazioni sullo schermo per visualizzare le attività recenti

Temi Aggiunto il tema esclusivo dello schermo pieghevole Ottimizza il processo di utilizzo dei caratteri

Galleria Ottimizza l'effetto di visualizzazione delle pagine principali Aggiunta la voce dell'album della mappa

File Manager Aggiunti layout delle colonne sinistra e destra sullo schermo interno, rendendo più efficiente la navigazione su uno schermo di grandi dimensioni Ottimizza il metodo di raggruppamento dei file di pagina recenti Aggiunta la possibilità di nascondere le immagini nelle pagine recenti Aggiunta la funzione di modifica della voce di classificazione delle pagine mobili

Registratore Ottimizza la struttura e il layout della pagina Ottimizza l'effetto di visualizzazione delle pagine principali Ottimizza la visualizzazione del titolo della registrazione e la logica di ridenominazione Aggiunta la funzione di copia con un clic per convertire il testo Aggiunta la visualizzazione del numero di serie del contrassegno di registrazione

Calendario Aggiunto servizio di abbonamento al calendario Ottimizza la struttura e il layout della pagina Ottimizza l'effetto di visualizzazione delle pagine principali

Attività recenti Ottimizza la forma della scheda attività recente nello schermo diviso della piccola finestra

Orologio Ottimizza il layout della visualizzazione dell'orologio

Calcolatrice Ottimizza il design chiave della tastiera informatica Ottimizza la funzione del credito d'imposta e uniscila alla pagina di conversione Aggiunta la funzione di calcolo della tastiera di conversione Ottimizza la logica di archiviazione della cronologia

Schermata di blocco Quando lo schermo interno è sbloccato, viene aggiunta la funzione di inserimento manuale della password

Finestre flottanti Aggiunta la funzione di collegamento alla barra laterale globale Aggiunto il supporto per l'apertura di due piccole finestre contemporaneamente Aggiunto lo scorrimento orizzontale con tre dita per accedere rapidamente allo schermo diviso Aggiunto supporto per l'aggiunta di icone di combinazione a schermo diviso sul desktop nella barra delle applicazioni sul desktop Aggiunto supporto desktop per aprire la combinazione di schermo diviso con un clic

Centro di controllo Aggiunto supporto per scorrere a sinistra e a destra tra il centro di controllo e il centro notifiche Nuova revisione del layout dell'interfaccia del centro di controllo Rimuovi lo stile classico del centro di controllo

Note Aggiunte impostazioni di layout wide-screen per supportare il passaggio tra le modalità colonna e piastrella

Input Aggiunto modulo tastiera separato Aggiunto il modulo della doppia tastiera GV Aggiunta la forma della tastiera a doppia colonna a 9 tasti, che supporta la commutazione della mano destra e sinistra

Widget La funzione widget ha un nuovo aspetto, nuovi widget possono essere aggiunti allo schermo negativo e al desktop e supportano il trascinamento e il rilascio a vicenda Aggiunto centro widget per fornire ricche risorse widget “Pizzica il desktop con due dita per entrare” Aggiunti widget dell'applicazione di sistema come orologio, meteo, album fotografico, ecc Le carte in una schermata negativa supportano l'ordinamento gratuito del trascinamento della selezione



Come anticipato, si tratta di un aggiornamento parziale quello di Xiaomi Mi MIX Fold, dato che Android 12 è ancora fermo alla MIUI 13 Beta. Qualora possedessi il pieghevole di Xiaomi e volessi provarla, potete scaricare l'aggiornamento dal nostro articolo dedicato:

Scarica MIUI 13 Beta e Android 12 per Xiaomi Mi MIX Fold

