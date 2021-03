Brutte notizie per Xiaomi Mi MIX 3 5G: stop ai major update

Non accennano a placarsi le polemiche attorno a Xiaomi Mi MIX 3 5G, uno degli smartphone più sfortunati degli ultimi anni di Xiaomi. Di per sé sarebbe anche un terminale più che discreto, potendo vantare una configurazione hardware migliorata dal primo Mi MIX 3. Lo Snapdragon 845 è stato sostituito dal più recente 855, potendo così integrare un modem 5G, oltre al sorprendente Super AMOLED full screen. Tuttavia, sin dai primi mesi di esistenza lo slider phone ha avuto problemi con gli aggiornamenti, con gli sviluppatori MIUI che hanno tirato il freno sul loro rilascio.

Ancora problemi con gli aggiornamenti per Xiaomi Mi MIX 3 5G

Pur avendo ricevuto l'aggiornamento alla MIUI 12, Xiaomi Mi MIX 3 5G non è mai stato aggiornato ad Android 10. Ed è paradossale, dato che il modello 4G può vantare un firmware aggiornato con il penultimo major update di Google, anziché essersi fermato Android 9 Pie. Ma la speranza non è l'ultima a morire e i suoi possessori si chiedono se dopo la MIUI 12 arriveranno altri major update, anche perché la MIUI 12.5 è all'orizzonte. E chissà, magari con la nuova UI Xiaomi potrebbe decidersi a portare Android 10, nel mentre altri terminali sono già con Android 11.

Purtroppo la situazione non sembra prona a migliorare. Lo fa presente uno dei moderatori della Mi Community, affermando che è “altamente improbabile” che Xiaomi Mi MIX 3 5G sarà aggiornato alla MIUI 12.5. Non si tratta certo di una smentita ufficiale, dato che spesso i moderatori si sbilanciano sulla base di sensazioni e non di informazioni ufficiali al 100%. Tuttavia, non ci sentiamo di smentirlo, anzi. Anche perché nemmeno Xiaomi Mi MIX 3 in salsa 4G è attualmente parte della roadmap della MIUI 12.5, né in versione China né Global. Oltre ad essere ormai modelli di quasi tre anni fa, sia Mi MIX 3 che soprattutto Mi MIX 3 5G non hanno venduto benissimo e ciò non dovrebbe spingere gli sviluppatori a prolungare la propria policy di aggiornamento.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu