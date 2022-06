vivo X Note 2 punterà alla super ricarica da 200W: oltre ogni limite!

Negli ultimi mesi vivo ha regalato non poche soddisfazioni agli appassionati del brand: abbiamo avuto il potente X Note (erede della gamma NEX), la serie X80, il primo pieghevole e perfino un tablet. Insomma, una montagna di novità ma sembra che il prossimo bersaglio sarà altrettanto ambizioso: e se il prossimo vivo X Note 2 fosse il primo flagship del brand con super ricarica da 200W?

vivo lavora ad un top di gamma con ricarica da 200W: X Note 2 sei tu?

Procediamo subito con cautela: l'insider DigitalChatStation sostiene che il prossimo top di gamma di vivo avrà dalla sua una ricarica stellare. Inizialmente si pensava ad una potenza intorno ai 100W, ma di recente il leaker ha rivelato che il valore sarà raddoppiato. In parole povere, vivo lancerà un flagship con super ricarica da 200W: ma di quale smartphone si tratterà?

Sia gli attuali vivo X80/X80 Pro che il modello X Note sono dotati del supporto agli 80W. Le prossime generazioni potrebbero passare al livello successivo in fatto di ricarica ma è probabile che sarà il futuro vivo X Note 2 a beneficiarne per primo. Ovviamente il nome del top di gamma non è stato confermato e non è un'ipotesi: semplicemente appare quanto mai plausibile vedere la tecnologia a 200W a bordo del successore dell'attuale X Note. In fondo, ricordiamo, la gamma X è andata a “sostituire” la serie NEX ossia la famiglia “sperimentale” di vivo.

Tornando alla nuova ricarica, si parla di una potenza massima di 200W (20V 10A) compatibile anche con i precedenti standard a 120/80/66W. Il flagship dovrebbe avere una batteria superiore ai 4.000 mAh, ma per ora questo è tutto ciò che è stato rivelato. Al momento la tecnologia di ricarica più veloce è offerta da Realme GT Neo 3 e OnePlus Ace/10R (con i loro 150W), tuttavia sono vari i brand che stanno per affacciarsi ai 200W: tra questi, ovviamente, Realme, Xiaomi e OPPO, con notizie che si rincorrono da tempo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il