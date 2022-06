Samsung Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 vicini alla perfezione nel nuovo leak

L'estate 2022 segnerà l'avvento di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, due smartphone che dovrebbero avere tutte le carte in regole per essere un successo commerciale. Complice anche l'assenza di concorrenza in occidente, Samsung è riuscita a conquistare il mercato dei pieghevoli vendendo moltissimo con gli attuali Z Fold 3 e Z Flip 3. E secondo quanto trapelato finora, Samsung ha lavorato per rendere i loro successori ancora più affinati nel design e nelle specifiche.

Sappiamo praticamente già tutto su Samsung Galaxy Z Flip 4 e Fold 4

Per esempio, sappiamo che Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà la stessa gestione della S Pen del modello precedente: al contrario di S22 Ultra, non ci sarà un alloggio dedicato per contenerla. Per alcuni questo sarà un difetto, ma al contempo permetterà al pieghevole di essere più compatto, aspetto che vediamo adesso sottolineato da Ice Universe. Come mostra il leaker su Twitter, Z Fold 4 avrà una scocca dalle dimensioni più contenute, soprattutto per la cerniera. Come dimostra questa immagine di confronto, il suo ingombro sul nuovo pieghevole sarà decisamente più ristretto, permettendo così un'impugnatura più agevole.

Sarà interessante scoprire se anche Samsung, così come le varie Huawei, Honor, OPPO e vivo, avrà adottato una cerniera a goccia per ridurre la grinza dello schermo e togliere lo spazio fra le due sezioni quando lo si tiene chiuso. Samsung Galaxy Z Fold 4 si prospetta molto intrigante, se si considerano le sue velleità da camera phone e il nuovo SoC high-end Qualcomm.

Don't believe the claims that Fold4 and Fold3 are very similar.

The Fold4 design has changed a lot, especially the hinge. pic.twitter.com/aHKSQ5Cmoq — Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2022

Passando a Samsung Galaxy Z Flip 4, a svelarci tutto ciò che c'è da sapere è un altro leaker, Yogesh Brar. Nel suo ultimo tweet egli rivela l'intera scheda tecnica del futuro flip phone, a partire dal display esterno più grande rispetto a quello di Z Flip 3. Sarebbe un pannello 2,1″, secondo il leaker, mentre all'interno troverebbe spazio un più ampio (ma invariato) 6,7″ Full HD+ a 120 Hz. Ci sarebbero importanti novità anche per la batteria, che da 3.300 mAh passerebbe a 3.700 mAh, supportata da una più potente ricarica a 25W e di nuovo ricarica wireless a 10W.

Non sembra cambiare il comparto fotografico, di nuovo con una dual camera da 12+12 MP completa di grandangolare e selfie camera da 10 MP. Non si può dire lo stesso per l'impianto SoC, visto che anche qua troveremmo lo Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio d'archiviazione.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G



– Main: 6.7" FHD+ sAMOLED, 120Hz

– Outer: 2.1" sAMOLED

– Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– 8GB RAM

– 128/256GB storage

– Main Cam: 12MP + 12MP (UW)

– Inner Cam: 10MP

– Android 12, OneUI 4

– 3,700mAh battery, 25W wired, 10W wireless — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 1, 2022

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il