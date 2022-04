Samsung Galaxy Z Fold 4 senza S Pen integrata, ma sarà più compatto

Una delle feature più apprezzate di Z Fold 3 e S22 Ultra è sicuramente il supporto alla S Pen, tanto che Samsung vuole replicare anche in Galaxy Z Fold 4. Il problema però è che sul prossimo pieghevole, così come il precedessore, non sarà integrata, ma questo porterà ad una svolta in fatto di design.

Samsung avvia la produzione di S Pen per Galaxy Z Fold 4, ma non sarà integrata al pieghevole

Galaxy Z Fold4 will not have built-in S Pen. Fold4 will be a little smaller and thinner. This is correct. No one likes a brick. — Ice universe (@UniverseIce) April 19, 2022

A parlare di questo dettaglio in merito a Z Fold 4 è stato il leaker Ice Universe, che spiega proprio che il nuovo pieghevole non integrerà la tanto apprezzata S Pen di default, ma bisognerà acquistarla a parte come successo con Z Fold 3, che ha comunque venduto tanto. I motivi dietro a questa scelta, probabilmente, sono ritrovabili in un possibile push nel mercato del top gamma S22 Ultra, che ha ereditato la funzione dei precedenti Note.

Tuttavia, questa scelta potrebbe giovare al design di Galaxy Z Fold 4. Infatti, sembra che il pieghevole potrebbe essere più sottile e facilmente più compatto, andando a rivaleggiare in questo con OPPO Find N, che ha decisamente mostrato la via e ha trovato molti apprezzamenti proprio per via del suo essere compatto rispetto alla media del settore.

Non sappiamo ancora molto invece in merito alle specifiche del nuovo foldable Samsung, ma immaginiamo possa trovare lo Snapdragon 8 Gen 1, una fotocamera di tutto rispetto e forse una ricarica rapida con potenza maggiore, come già sperimentato per gli S22.

