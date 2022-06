Questa tazza termica portatile Xiaomi salverà la vostra colazione (e non solo)

Non sempre si ha il tempo per gustare la colazione a casa. Spesso e volentieri, per accompagnare i figli a scuola, correre in ufficio o arrivare in tempo a lezione non abbiamo neanche un secondo per sorseggiare un buon caffè. Ma siamo positivi: per ogni problema esiste una soluzione, e anche oggi siamo qui per rendervi la vita più semplice. Come? Consigliandovi un prodotto che potrebbe migliorarvi la giornata, mantenendo calde o fredde le vostre bevande preferite. Parliamo della tazza termica portatile Xiaomi (modello EBWB02MSK), adesso in offerta su AliExpress ad un prezzo speciale.

La tazza termica portatile Xiaomi per un piacere on the go in offerta su AliExpress!

Portatile, pratica dall'inconfondibile design Xiaomi, questa tazza termica presenta una struttura in acciaio inossidabile e offre una capienza di 500ml. Che si tratti di un cappuccino, di un caffè, di una tisana o di un frullato proteico, la tazza garantisce una bevanda fresca o calda per sei ore, mantenendo una temperatura massima di 18° nel caso di bevande fredde, e di 40° nel caso di liquidi bollenti. In questo modo, potrete gustare la vostra bevanda preferita in qualsiasi momento della giornata!

Oltre a presentare una pratica boccuccia richiudibile per evitare la fuoriuscita indesiderata dei liquidi, la tazza termica portatile Xiaomi presenta una struttura con gancio che offre una presa buona e comoda quando si passeggia.

