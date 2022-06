OnePlus aggiorna i suoi smartphone e ne migliora la sicurezza

Saranno contenti i possessori di smartphone OnePlus nel sapere che il team di sviluppo software continua a rilasciare nuovi aggiornamenti. Anche perché parliamo di aggiornamenti che migliorano il reparto sicurezza, sempre molto importante quando si parla di smartphone, che oggi contengono una quantità di dati sensibili inimmaginabile fino a qualche anno fa.

Aggiornamento 01/06: altri smartphone OnePlus iniziano a ricevere l'aggiornamento con le patch di maggio. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OnePlus rilascia vari aggiornamenti per vari suoi smartphone: ecco quali sono le novità

Recentemente, smartphone come OnePlus 10 Pro e Nord N10 hanno ricevuto le ultime patch di sicurezza di maggio, e adesso è arrivato il turno per altri modelli. Mi riferisco a smartphone quali OnePlus 8, 8 Pro per la fascia alta, ma anche Nord N20 e Nord CE per la fascia mid-range. Quattro smartphone che stanno venendo aggiornati in egual modo, anche se c'è qualche piccola differenza.

Per i due ex top di gamma, OnePlus 8 e 8 Pro, la build è la C.20 e comprende sia le patch di sicurezza di maggio che un miglioramento della stabilità di sistema. Per quanto riguarda OnePlus Nord N20, l'aggiornamento introduce la OxygenOS A.05, mentre per Nord CE si tratta della OxygenOS 11.0.17: in entrambi i casi, l'unica novità riguarda l'introduzione delle ultime patch.

Da segnalare che anche OnePlus 9 e 9 Pro si stanno aggiornando, anche se in questo caso le novità sono ben differenti. Ecco il changelog dell'aggiornamento alla OxygenOS C.60:

Convenienza ed efficienza Ora puoi aprire fino a 3 app in finestre mobili contemporaneamente in modalità Schermo diviso e passare dalla modalità Finestra mobile a Schermo diviso Ora puoi utilizzare l'app Orologio in Quick Return

Connettività Ora puoi aprire fino a 3 finestre del telefono sul tuo PC

Giochi Aggiunge lo stabilizzatore del frame rate end-to-end HyperBoost Grafica eterogenea: riduce i carichi di gioco e il consumo energetico (solo per alcuni giochi)



Nuovi aggiornamenti | Aggiornamento 01/06

A distanza di qualche giorno, anche OnePlus Nord 2T inizia a ricevere l'aggiornamento che aggiunge le patch di maggio per il comparto sicurezza. Nel suo caso, l'update riguarda la build A.09 e comprende anche altre novità:

Sistema [Ottimizzata] la velocità del riconoscimento facciale in determinati scenari [Ottimizzato] il consumo di energia in alcuni scenari, una migliore esperienza utente [Ottimizzata] la stabilità della rete [Migliorata] la stabilità del sistema [Aggiornate] le patch di sicurezza Android a 2022.05

Fotocamera [Ottimizzato] l'effetto di ripresa HDR [Ottimizzato] l'effetto anti-vibrazione durante la ripresa di video e foto in determinati scenari

Altro [Risolto] il problema occasionale per cui la percentuale della batteria veniva visualizzata in modo anomalo in determinati scenari [Risolto] il problema che impediva di accedere automaticamente al Wi-Fi in determinati scenari [Risolto] il problema per cui le foto venivano visualizzate in modo anomalo dopo aver utilizzato la modalità Notte per scattare in determinati scenari [Risolto] il problema occasionale per cui l'interfaccia di anteprima tremolava in modo anomalo durante le riprese con un obiettivo grandangolare in determinati scenari [Risolto] il problema per cui l'interfaccia di anteprima veniva visualizzata in modo anomalo dopo aver attivato il miglioramento della scena dell'IA in determinati scenari



