OnePlus Nord 2: via al roll-out di OxygenOS 12 e Android 12

Anche se tutta l'attenzione è rivolta al nuovo Nord 2T e al futuro Nord 3, ci sono buone notizie per OnePlus Nord 2, visto che OxygenOS 12 e Android 12 stanno arrivando. Il team OxygenOS ha ufficialmente aperto i cancelli per il rilascio dell'aggiornamento stabile, dopo settimane di beta testing pubblico. È passato quasi un anno dal suo debutto sugli scaffali, che ricordiamo avvenne con un software composto da OxygenOS 11.3 basata su Android 11. Una release che fece discutere, visto che si trovò esattamente nel bel mezzo della fusione con OPPO e la conseguente unione fra OxygenOS e ColorOS. Un matrimonio che non ha dato i frutti sperati, visto com'è andata a finire la tanto controversa creazione di un software unificato fra OnePlus e OPPO.

OxygenOS 12 porta Android 12 a bordo di OnePlus Nord 2: ecco le novità

Mettendo da parte la questione OPPO e ColorOS, saranno contenti i possessori di OnePlus Nord 2 nel sapere che l'aggiornamento a OxygenOS 12 e Android 12 è partito. Le novità sono tante e riguardano prestazioni e batteria, ma anche la personalizzazione della modalità Scura, aggiunte in Shelf, modalità Lavoro/Personale 2.0 e altro ancora. Ecco il changelog completo:

Sistema Aggiunto Smart Battery Engine, una funzionalità che prolunga la durata della batteria basata su algoritmi intelligenti e tecnologia di auto-ripristino biomimetico Ottimizzato AI System Booster a 2.1 affinché il tuo sistema funzioni senza problemi anche quando il carico è elevato Icone desktop ottimizzate con trame migliorate, utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli Ottimizzato Extra HD, una funzionalità che può migliorare significativamente le risoluzioni di immagini e video

Modalità scura La modalità oscura ora supporta tre livelli regolabili, offrendo un'esperienza utente più personalizzata e confortevole

Shelf Nuove opzioni di stile aggiuntive per le schede, che rendono i contenuti dei dati più visivi e più facili da leggere Aggiunto OnePlus Scout in Shelf, che ti consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc. Aggiunto OnePlus Watch Card, per dare un'occhiata facilmente al tuo stato di salute

Bilanciamento Lavoro/Personale La funzione Bilanciamento Lavoro/Personale è ora disponibile per tutti gli utenti, consentendoti di passare facilmente dalla modalità Lavoro e Personale tramite impostazioni rapide Ora supporta il cambio automatico della modalità Lavoro/Personale, in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e ora, offrendo anche profili di notifica delle app personalizzati in base alla personalizzazione

Galleria Galleria ora ti consente di passare da un layout all'altro con un gesto di pizzicamento con due dita, riconoscendo in modo intelligente le immagini di migliore qualità e ritagliando la miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

Canvas AOD Canvas AOD ti offre nuovi stili diversi di linee e colori, per un'esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure

Giochi Aggiunto lo stabilizzatore del frame rate end-to-end HyperBoost



Allo stato attuale, la release del major update è la OxygenOS 12 C.04 e per il momento è in fase di roll-out in India su OnePlus Nord 2. Quando sarà disponibile anche in Europa, la troverete in download al seguente articolo.

Scarica OxygenOS 12 e Android 12 per OnePlus Nord 2

