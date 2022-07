OPPO anticipa Reno 8 Global: data di uscita ufficiale

Dopo aver piacevolmente sorpreso in Cina con un parco smartphone variegato, la serie OPPO Reno 8 sta definitivamente arrivando nel mercato Global, con tanto di data di uscita. Infatti, il brand ha iniziato a mostrare i primi teaser ufficiali e andando a confermare le indiscrezioni precedenti.

Aggiornamento 05/07: buone nuove da OPPO che anticipa l'uscita di Reno 8 e 8 Pro Global rispetto alle previsioni precedenti. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

OPPO Reno 8 Global: due modelli, MariSilicon X e data di uscita fissata

A new era in smartphone photography is calling! With sharper, clearer videos & portrait imagery, especially at night – the OPPO Reno8 Series is set to unleash the true photo expert in you! #OPPOReno8Series #UltraClearNightInPortrait

Cosa apprendiamo dunque dal web? La prima conferma arriva, inevitabilmente, dal brand stesso che, grazie alla sua divisione India, ha iniziato a mostrare i primi dettagli dei modelli di Reno 8 che usciranno fuori dalla Cina. Gli smartphone sono due, come già vociferato, sebbene l'azienda non abbia ancora definito bene quali possano essere le specifiche tecniche. O meglio, non del tutto.

Ciò che sappiamo bene dei due modelli è che OPPO Reno 8 Pro si avvarrà del MariSilicon X, l'NPU dedicato all'imaging che tanto ha fatto bene con il fratello maggiore Find X5 Pro. Di conseguenza, sarà possibile girare video in notturna in 4K molto nitidi. Per il resto si parla di Ultra Fast Charging, quindi immaginiamo ci sia una ricarica a 80W. Per Reno 8 base non ci sono altre indicazioni precise, se non un riferimento alla fotocamera che dovrebbe essere da 50 MP.

OPPO porta Reno 8 Global prima del previsto | Aggiornamento 05/07

Mark your calendar! Prepare to see the world in a new light and #TransformTheNight with the #OPPOReno8Series.

Launching on 18th of July, 6 PM!#UltraClearNightInPortrait #ThePortraitExpert

Alla fine della fiera, per quando è fissata la data di uscita sul mercato Global della serie OPPO Reno 8? Inizialmente un leak ci mostrava un teaser ufficioso che ci indicava il 21 luglio 2022 come giorno X per presentarli. Ma OPPO ha sorpreso tutti anticipandone la presentazione e fissando l'uscita al prossimo 18 luglio 2022. Insomma, ora vanno praticamente solo presentati. Se però ne volete sapere di più, vi lasciamo intanto l'approfondimento dedicato, insieme alla guida all'acquisto.

