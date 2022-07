Il nuovo router Xiaomi può collegare fino a 200 dispositivi e raggiungere velocità mai viste

Si chiama Xiaomi Home WiFi ed è il nuovo, potentissimo router tri-band che può raggiungere velocità di trasmissione fino a 11.700 Mbps e collegare un massimo di duecento dispositivi Bluetooth, riuscendo così a fornire pieno supporto per un eventuale progetto di casa domotica perfettamente collegata.

Non solo smartphone, fitness tracker e laptop. Nella giornata di ieri, Xiaomi ha alzato il sipario anche su Home WiFi, un router tri-band che oltre a utilizzare le bande 2.4 GHz e 5.2 GHz, utilizza anche quella a 5.8 GHz grazie alla quale riesce a garantire una velocità di trasmissione massima pari a 11.700 Mbps.

Stando a quanto dichiarato dal produttore, Xiaomi Home WiFi è pensato per essere installato all'interno di appartamenti di grandi dimensioni (150 m²) oppure, grazie alla tecnologia Mesh, collegando insieme un massimo di dieci unità si può arrivare a coprire perfettamente un'area di 1500 m².

Il nuovo router di casa Xiaomi è poi dotato di otto antenne e di otto amplificatori di segnale per estendere al massimo la copertura e garantire una connessione veloce, stabile ed affidabile in ogni angolo della casa, mentre la presenza di un processore dual-core, di una NPU dedicata e di 512 MB di RAM rendono lo Xiaomi Home WiFi uno dei router più avanzati dell'azienda.

Per quanto riguarda disponibilità e prezzi, il router Xiaomi Home WiFi è al momento disponibile per il solo mercato cinese al prezzo di 1.499 yuan, ovvero circa 215€ al cambio. Il dispositivo viene fornito in coppia di due unità che si collegano automaticamente alla prima accensione. Non si hanno ancora informazioni su un probabile lancio in altri mercati.

