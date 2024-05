Non è la prima volta che vi parliamo sui nostri canali di Filmora, il famoso software di editing video in grado di soddisfare le esigenze di utenti di diverso livello e genere. Software consolidati e professionali come Premiere Pro, Final Cut e DaVinci sono diventati punti di riferimento nell’industria, ma tuttavia, la complessità di tali strumenti può risultare scoraggiante per gli utenti medi che cercano soluzioni più semplici e pratiche per i loro progetti di montaggio video di piccole dimensioni.

Wondershare ha riconosciuto questa lacuna nel mercato e ha risposto con Filmora, ormai già da diversi anni e con l’uscita della versione 13, Filmora ha consolidato ulteriormente la sua posizione sul mercato, migliorando molte delle caratteristiche già presenti nelle versioni precedenti e soprattutto includendo un supporto massiccio all’intelligenza artificiale, pur mantenendo allo stesso tempo la sua interfaccia intuitiva e le funzionalità user-friendly, che lo rendono ideale per gli utenti medi che desiderano creare montaggi video senza grosse conoscenze.

L’editing video ancora più facile con FILMORA 13 e l’AI

Potenzialità dell’intelligenza artificiale

L’ultima versione che ho avuto modo di provare è la 11, rilasciata due anni fa, ma ad oggi il nuovo update che porta Filmora alla versione 13 introduce grossi cambiamenti. E no, non mi riferisco all’interfaccia grafica che è rimasta invariata e, dunque, resta sempre accessibile a tutti, soprattutto a chi aveva già acquisito padronanza con questa versione.

Mi riferisco, naturalmente, a tutte le novità introdotte grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale che, nel complesso, riesce a smaltire in pochi istanti alcuni task che prima era necessario svolgere manualmente, con delle perdite di tempo maggiori, e con risultati, a volte, anche inferiori.

Il grosso potenziale dell’intelligenza artificiale diventa ancora più concreto se pensate che il software è multi piattaforma: potrete utilizzarlo su PC Windows, ma anche su Mac e smartphone Android e iOS. L’unico requisito fondamentale per sfruttare a pieno tutto il potenziale delle funzionalità AI di Filmora 13 è la connessione ad internet che deve essere sempre presente.

Editing del Copilota AI

Semplificare il montaggio video è diventato una realtà con il Copilota AI di Filmora, un vero e proprio assistente personale che grazie ad alcuni algoritmi avanzati, analizza il contenuto e lo stile dei tuoi video, fornendo suggerimenti personalizzati per transizioni, effetti e montaggio. Questa funzione riduce le incertezze durante il processo creativo, consentendo all’utente di concentrarsi su altri dettagli della produzione video.

Per poter accedere alle funzionalità del Copilota AI, Filmora ha pensato ad un vero e proprio chatbot, al quale bisognerà effettuare una semplice richiesta scritta, e lui ci guiderà attraverso il processo richiesto, in modo veloce e senza alcuno sforzo. Per tutte le funzionalità pratiche, come ad esempio la modifica dei colori di una determinata clip, piuttosto che lo zoom sul volto e via discorrendo, l’applicazione riesce ad eseguire tutta l’elaborazione in modo automatico: una volta fatta la richiesta, accettabile ovviamente anche in lingua italiana, Filmora 13 ci propone la soluzione e ci basta premere il pulsante “Applica” per attuarla sul nostro video.

Quando la nostra richiesta non è direttamente supportata e non può essere svolta in automatico, Filmora vi sottopone dei brevi suggerimenti su come poter effettuare quanto richiediamo, in pochi semplici click guidati.

Editing AI basato sul testo

Come si può intuire dallo stesso nome, ovvero Editing AI basato sul testo, è molto chiara la sua utilità soprattutto per chi elabora i propri video, ha bisogno di sottotitoli multilingua e via discorrendo. Se dopo aver registrato un video parlato come le nostre recensioni, oppure un semplice voice over, fino a qualche tempo fa era necessario trascrivere manualmente i testi dei nostri video per creare dei sottotitoli o, ancora peggio, creare dei sottotitoli multilingua, adesso con la potenza dell’intelligenza artificiale si riesce a trascrivere per intero un video di 10 minuti in meno di 2-3 minuti, a patto di avere una buona connessione ad internet per velocizzare l’intero processo di elaborazione.

In più dopo aver elaborato i sottotitoli, Filmora ci consente anche di esportare tutto l’audio in un file di testo, in un file SRT (quello specifico dei sottotitoli, per intenderci, con i relativi minuti e secondi di riferimento), oppure addirittura tradurlo in automatico in una delle decine di lingue disponibili all’interno dell’app.

Generatore di musica AI

Poichè l’intelligenza artificiale è alla base del nuovo Filmora 13, anche la musica è direttamente coinvolta. Personalmente mi trovo spesso a montare dei brevi video delle mie vacanze per i miei social personali, e la cosa che più mi manda in crisi nell’elaborazione di questi video è la scelta del brano musicale adeguato a risaltare al meglio le mie riprese ed il loro ritmo.

Grazie al generatore musicale di Filmora sarà sufficiente indicare all’app quale genere musicale intendiamo inserire come sfondo al nostro video, scegliere il ritmo se lento, medio oppure veloce, ed indicare la durata del brano che ci interessa. Dopo di che nel giro di qualche secondo, anche qui variabile a seconda della nostra connessione ad internet, Filmora 13 genera svariate soluzioni musicali adeguate e rispondenti alle nostre richieste, pronte per essere ascoltate e, se di nostro gradimento, scaricate all’interno del nostro progetto.

Rimozione vocale AI

E se come me avete più di 25 anni, vi sarà capitato spesso in passato di fare delle serate karaoke con amici e avere tantissime difficoltà nel riuscire a trovare le basi musicali dei brani appena pubblicati e di passaggio nelle radio: ecco, se software come Filmora 13 fossero esistiti tanti anni fa, probabilmente molte serate sarebbero andate diversamente.

Scherzi a parte, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale di Filmora, finalmente in pochi istanti è possibile separare da un brano musicale qualsiasi la base musicale dalle parole, eventualmente usarle separatamente oppure eliminarne una piuttosto che l’altra. Naturalmente l’utilità non è solo legata alle serate karaoke con amici, ma anche per esempio in caso di remix con altri brani e via discorrendo. Considerando che il risultato è piuttosto immediato e richiede pochi click, la reputo una tra le funzionalità più comode e veloci integrate.

Da testo a video con AI

Per creator YouTube, e non solo, alle prese con dei video informativi dove c’è tanto da raccontare ma pochissime immagini di copertura per rendere il video più scorrevole e piacevole da guardare, la funzionalità “da testo a video con AI” sarà una manna dal cielo.

In sostanza tramite l’apposito mascherino della conversione da testo a video, Filmora 13 riesce a generare un video coinvolgente e rispondente a quelli che sono stati i nostri input testuali; in più una volta generato il video, viene creato anche un voice over con voce a scelta tra femminile e maschile, oltre che dei sottotitoli pienamente personalizzabili in stile e dimensioni.

Il video finale generato, poi, si compone come un vero e proprio video da noi montato, quindi è modificabile in ogni sua parte in quanto ogni video stock utilizzato, ogni parte di testo o ogni filtro aggiunto, viene posizionato nella timeline come un oggetto a sè stante e quindi con ognuno si può interagire liberamente.

Prova gratuita e prezzi

Filmora 13, come anticipato in apertura, è un software multi piattaforma e disponibile al download di prova gratuito su Windows, Mac, smartphone Android e iOS. Per poter sfruttare il potenziale completo dell’app, soprattutto per chi ne fa un utilizzo più intensivo, Filmora 13 è acquistabile in tre diverse modalità, ed in più potreste avere degli sconti se siete dei docenti oppure degli studenti.

I prezzi dei piani partono da 26,99€ per l’abbonamento trimestrale, 49,99€ per l’abbonamento annuale e 79,99€ per l’abbonamento a vita. La differenza tra i tre piani, oltre ovviamente al prezzo, sta nel fatto che i primi due garantiscono l’update alle versioni future di Filmora (ovviamente purchè si continui a pagare l’abbonamento) oltre che ai crediti AI illimitati, mentre l’ultimo piano garantisce aggiornamenti in Filmora 13 e non versioni successive, oltre che 2000 crediti AI, che per un uso personale non business sono decisamente sufficienti per un bel po’ di tempo.

