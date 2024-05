Meta AI sta arrivando in Italia: ecco la possibile data di lancio

Presentata ufficialmente ormai diversi mesi fa, l’intelligenza artificiale di Meta è disponibile ancora nei paesi con prevalenza di lingua inglese e principalmente al di fuori dell’Unione Europea. Tutto questo, però, potrebbe cambiare nel giro di poco tempo visti gli ultimi aggiornamenti alla normativa per la privacy lanciati dall’azienda guidata da Mark Zuckerberg negli ultimi giorni.

Meta aggiorna la normativa per la privacy: l’intelligenza artificiale sta arrivando anche in Italia

In questi giorni gli utenti italiani di Facebook stanno ricevendo una notifica che li invita a consultare gli ultimi cambiamenti relativi alla normativa per la privacy, in previsione dell’arrivo ufficiale nel nostro paese di Meta AI. “Siamo pronti a espandere le nostre IA nelle esperienze di Meta alla tua area geografica” si legge nella notifica relativa alla nuova informativa.

Quasi a sorpresa, potremmo anche già avere una possibile data di lancio (o quanto meno un periodo nel breve termine) in cui Meta AI verrà lanciata in Italia: la notifica infatti indicata che gli aggiornamenti entreranno il vigore il prossimo 26 giugno, giorno in cui Meta potrebbe finalmente portare l’intelligenza artificiale di Facebook, Instagram e WhatsApp anche nel nostro paese.

Non ci resta quindi che attendere poco più di un mese per scoprire se finalmente anche noi potremo sfruttare “regolarmente” le capacità di Llama 3 e le possibilità offerte da Meta AI. Attualmente, l’intelligenza artificiale di Facebook può essere utilizzata nel nostro paese attraverso questa guida.

