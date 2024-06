Recensione HONOR 200 Pro: il MAGO dei ritratti è il cameraphone economico da battere

Sono ormai anni che i brand di telefonia, forse ormai un po’ scarichi di idee, soprattutto nella fascia media stanno spingendo sulla modalità “Ritratto”: di smartphone in grado di gestire questi particolari scatti ne abbiamo visti a decine e sì, lo ammetto, questa tiritera ha iniziato a stancarmi un po’, soprattutto perché – dopo averli provati praticamente tutti – non sono mai riuscito a trovare un modello che mi spingesse davvero a fare questa tipologia di foto vuoi perché si tratta di scatti già di per sé di nicchia, vuoi perché fino ad oggi non ho trovato un solo modello che in realtà faceva quello che prometteva.

Ammetto quindi che quando Honor ci ha fatto vedere in anteprima il suo nuovo HONOR 200 Pro, tra me e me ho pensato “che noia, di nuovo sta storia dei ritratti” ed è stato qui che ho fatto il mio errore più grande. Dopo averlo provato in uno studio fotografico e all’aperto, sono rimasto piuttosto stupito dai risultati del nuovo medio gamma del brand che sì, grazie ad una collaborazione decisamente tangibile con lo studio fotografico Harcourt e all’apprezzatissimo sensore Super Dynamic H9000, si piazza sul podio tra i migliori cameraphone per quanto riguarda il ritratto.

Lo stiamo provando ormai da un po’ e siamo pronti a raccontarvi tutti i pro e i contro del nuovo Honor 200 Pro, uno smartphone che non solo ci ha convinti per le sue fotocamere, ma anche per il suo display e per la batteria: arriva in offerta lancio a 549,00 euro con un coupon (che trovate nel box in basso) ed a questo prezzo siamo convinti che darà del filo da torcere a tanti suoi competitor (Motorola in primis).

Recensione HONOR 200 Pro: il cameraphone per ritratti eccezionali

Videorecensione HONOR 200 Pro

Fotocamere

Considerando la qualità dei ritratti che è in grado di scattare HONOR 200 Pro, vale la pena iniziare questa recensione parlando subito delle fotocamere. Per riuscire a raggiungere questi livelli, il brand ha collaborato con Harcourt, uno studio fotografico francese che – da oltre 100 anni – è diventato famoso proprio per i ritratti realizzati alle più importanti celebrità dello spettacolo. Ma andiamo con ordine.

Il comparto camere qui è formato da:

camera principale da 50MP con apertura f/1.9, sensore Super Dynamic H9000 e stabilizzazione ottica,

da con apertura f/1.9, sensore Super Dynamic H9000 e stabilizzazione ottica, camera ultra-grandangolare da 12MP con apertura f/2.2, campo visivo di 112° e modalità macro con messa a fuoco da 2,5 centimetri,

da con apertura f/2.2, campo visivo di 112° e modalità macro con messa a fuoco da 2,5 centimetri, teleobiettivo 2,5X da 50MP con apertura f/2.4, sensore Sony IMX906 e stabilizzazione ottica.

Il cuore del comparto fotografico del nuovo medio gamma è il motore HONOR AI Portrait, un sistema di intelligenza artificiale che è stato “addestrato” analizzando oltre 1.000 scenari e milioni di set di dati forniti da Studio Harcourt e che è possibile utilizzare in tre modalità, tutte in grado di restituire scatti davvero molto piacevoli, soprattutto considerando che sono stati realizzati con uno smartphone che (in offerta) parte da 649,00 euro. Aprendo l’app Fotocamera e selezionando la modalità Ritratto, sarà possibile attivare i filtri AI Harcourt tappando sul logo dello studio fotografico nella zona superiore dell’inquadratura. Si aprirà quindi un menu con il quale si potrà scegliere tra tre modalità:

Harcourt Vivace;

Harcourt a Colori;

Harcourt Classico.

Utilizzando la modalità Vivace, si potranno scattare ritratti in un formato standard che, però, si contraddistingue per una LUT molto saturata, con contrasto e colori molto vivaci ed un ottimo scontornamento del soggetto rispetto allo sfondo che verrà, ovviamente, sfocato. Ma a mio avviso le due modalità più interessanti sono le altre due. Che si scelga la modalità a Colori o la modalità Classico, gli scatti verranno realizzati nel tipico formato 5:4 in cui scattano i fotografi dello studio fotografico francese, ed i risultati sono davvero eccezionali. Sia le luci che le ombre vengono manipolate dall’intelligenza artificiale davvero molto bene, e tutti i dettagli dei soggetti vengono evidenziati in maniera quasi perfetta. Certo, si tratta comunque di scatti modificati da un algoritmo software, ma la precisione che quelli di HONOR e Harcourt sono riusciti ad ottenere è davvero buona.

Tornando alle fotografie più “tradizionali”, va detto che HONOR 200 Pro è uno degli smartphone che si comporta meglio in qualsiasi condizione di luminosità. In condizioni di buona luminosità gli scatti realizzati dal nuovo smartphone del brand sono davvero buoni, e nella sua fascia di prezzo si contraddistinguono per il dettaglio, la gestione della gamma dinamica e per la quasi totale assenza di rumore, indipendentemente dall’ottica utilizzata.

Le cose cambiano un pochino quando si scatta in modalità notturna, condizione di luminosità in cui il gap qualitativo tra la fotocamera principale e le altre due si inizia a notare un po’ di più (soprattutto per quanto riguarda la grandangolare), ma in cui l’algoritmo del brand svolge un ottimo lavoro di ottimizzazione: ormai conosciamo bene il software fotografico e sappiamo come, negli ultimi anni, sia diventato molto più “naturale” anche negli scatti notturni, e le cose non cambiano con HONOR 200 Pro.

Molto interessante la scelta di integrare una fotocamera frontale affiancata da un sensore ambientale che, oltre ad essere utilizzata per lo sblocco con il viso, permette di scattare selfie 0.8x molto ampi e di buona qualità a 50 megapixel interpolati anche in condizioni di scarsa luminosità. Nei video, invece, continua ad essere evidenziato il gap tra la fotocamera ultra-wide e quella principale: la risoluzione massima è 4K a 60 fps che, però, è possibile utilizzare esclusivamente con quest’ultima. Peccato, ma non è la prima volta che è notiamo questa differenza in uno smartphone di fascia media.Buona però la stabilizzazione: la presenza dell’OIS si nota tantissimo e garantisce dei video ben stabilizzati anche nei movimenti orizzontali più veloci.

Display

Ma HONOR 200 Pro non è solo fotocamere e ritratti. Rispetto alla generazione precedente il brand ha fatto un enorme passo in avanti anche per quanto riguarda il display, ambito nel quale già la precedente generazione ci aveva lasciato a bocca aperta, soprattutto considerando la fascia di mercato in cui lo smartphone si inserisce. HONOR 200 Pro arriva, infatti, con a bordo un pannello da 6.78″ pollici con risoluzione 2700 x 1224 pixel AMOLED, con una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz ed una densità di pixel per pollice di 437 PPI.

Ed è un signor display. Non c’è dubbio che Honor sia un passo avanti a tutti in termini di display, e questo HONOR 200 Pro ne è proprio la conferma: i colori dello schermo sono eccezionali, brillanti e ben calibrati ma il plus non da poco sta nella luminosità di picco che supera di parecchio i valori della generazione precedente, riuscendo a toccare picchi fino a 4000 nits, tra i più alti in assoluto sul mercato nella sua fascia di prezzo. D’altronde il risultato non è nascosto, ma estremamente visibile: nel confronto con altri smartphone della stessa fascia di prezzo HONOR 200 Pro sbaraglia letteralmente i competitor sia per qualità del pannello che per luminosità massima.

L’altro primato di cui HONOR 200 Pro può vantarsi è la frequenza PWM Dimming più alta del settore, pari a 3840 Hz: cosa significa? Significa che il dispositivo riduce efficacemente l’affaticamento degli occhi degli utenti quando è impostato a bassa luminosità, una caratteristica da sempre presenti nei modelli di fascia medio-alta di Honor ma che adesso raggiunge valori ancora più elevati.

E migliora tantissimo anche la reattività del touch. Potrà sembrarvi un particolare di poca importanza, ma con gli ultimi smartphone del brand ho sempre avuto qualche problema con la digitazione sulla tastiera, cosa che (alleluia) su HONOR 200 Pro è stata totalmente risolta. Peccato però per la curvatura dello schermo che, per i miei gusti, è troppo marcata ed anche se migliora il grip dello smartphone condiziona molto l’esperienza utente. Ma questo è un particolare che si odia o si ama, ed è una cosa totalmente soggettiva.

Design

Non spenderò molte parole circa il design del nuovo HONOR 200 Pro. Anche perché le sue forme, il profilo a doppia texture nella cover posteriore e la strana forma a goccia del camera bump sono particolari il cui apprezzamento è molto soggettivo. Personalmente non sono un fan della nuova forma che il brand ha dato al camera bump, ma devo dire di apprezzare molto la maneggevolezza dello smartphone ed il suo peso, nonostante la presenza di una batteria molto capiente. È grande 163x65x8.2 millimetri ed è pesante 199 grammi, ma la curvatura presente su tutti i bordi del dispositivo lo rendono piuttosto comodo da impugnare ed utilizzare con una mano. Peccato però che il materiale con cui è realizzata la cover posteriore lo rende molto, molto scivoloso.

Rinnovata la fiducia al sensore biometrico sotto lo schermo per lo sblocco, ancora più efficiente del passato, affidabile e preciso nell’uso di ogni giorno, tanto da averlo utilizzato come mio sistema di sblocco unico e principale. Il suo posizionamento basso e centrale lo rende idoneo anche ai mancini che non incontreranno difficoltà o scomodità durante l’uso.

Poi il resto della dotazione è rimasta invariata perchè sul lato destro c’è il solito bilanciere del volume ed il tasto power, in basso c’è il connettore USB-C, lo speaker, il microfono ed il carrello per due Nano SIM(non c’è espansione di memoria) mentre sul lato sinistro, così come sul lato superiore, l’azienda ha lasciato lo spazio completamente pulito.

Infine, nella cornice superiore, HONOR 200 Pro integra un blaster IR che gli permetterà di diventare un telecomando universale compatibile con praticamente tutte le TV, i decoder, i climatizzatori etc. Ed è un particolare che anche se in molti sottovaluto, a me piace moltissimo.

Così così per quanto riguarda la resistenza ad acqua e polvere: HONOR 200 Pro è certificato IP55, ed è quindi resistente a schizzi d’acqua occasionali, ma farei attenzione ad esempio quando a portarlo in spiaggia questa estate, a meno che non lo si protegga con una custodia protettiva studiata proprio per questo.

Hardware e prestazioni

HONOR 200 Pro è animato da un Qualcomm Snapdragon 8s Gen. 3 ed arriva con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. Conosciamo bene il SoC di Qualcomm e sappiamo quanto sia particolarmente bilanciato in prestazioni e consumi. In realtà la potenza del processore integrato nell’HONOR 200 Pro è sufficiente anche per portare avanti le operazioni più complesse e per eseguire i giochi in 3D con grafiche più complesse senza troppe limitazioni. Insomma, ormai la fascia media è arrivata ad un punto da riuscire a garantire prestazioni di livello molto alto che, certo, non è paragonabile a quelle degli ultra-premium phone, ma che a mio avviso è perfetta per la stragrande maggioranza delle persone.

Ciò su cui però HONOR ha lavorato molto bene è il sistema di dissipazione a doppia camera di vapore. Il SoC di Qualcomm è ormai conosciuto per le sue temperature non proprio bassissime, che però nel nuovo smartphone del brand vengono gestite davvero molto bene. Sia chiaro, HONOR 200 Pro riscalda un bel po’, ma è un surriscaldamento dovuto proprio alla dissipazione del calore che non porta a fenomeni troppo evidenti di thermal trottling e che, come si nota dai grafici degli stress test, garantisce una stabilità delle prestazioni piuttosto buona.

Tornando a cose più “umane”, l’audio in capsula è buono, così come l’audio stereofonico e la connessione alle reti cellulari. La presenza del chip HONOR C1, poi, ottimizza tangibilmente le connessioni wireless, compresa quella WiFi (compatibile con le reti a 5 GHz) e quella Bluetooth 5.3.

Software

A bordo troviamo Android 14 personalizzato dalla MagicOS 8.0. Un’interfaccia grafica che non è tra le mie preferite ma che sta migliorando tantissimo: e udite udite, ora si può accedere al centro di controllo con uno swipe verso il basso da qualsiasi zona della schermata principale. Come sempre, è una GUI molto fluida e semplice da usare anche per le persone poco esperte, è ben personalizzabile, e quest’anno arriva con un pizzico di intelligenza artificiale in più e con la funzione Magic Capsule, il cui concetto è praticamente identico a quello dell’Isola Dinamica di Apple.

Integra poi l’IA di HONOR ed il suo Magic Portal: il modello di IA predittiva che vi abbiamo mostrato in un approfondimento che trovate qui. Insomma, è inutile spendere troppe parole sulla Magic OS 8.0: la cosa importante da tenere a mente è che HONOR 200 Pro integra tutte funzionalità software che si trovano sul Magic 6Pro e sul V2, e che riceverà 3 anni di major update e 4 anni di patch di sicurezza.

Batteria e ricarica

Davvero ottima, come sempre per HONOR, la batteria. HONOR 200 Pro arriva con una batteria da 5200 mAh realizzata in Silicio-Carbonio, che garantisce allo smartphone un’autonomia davvero da primo della classe. Con un’unica carica ed un utilizzo medio riuscirete ad arrivare a quasi due giorni di autonomia senza alcun problema, autonomia che però quando si spinge al massimo il processore con operazioni complesse o con l’esecuzione di giochi un po’ più pesanti tende comunque ad essere affetta da un battery drain più marcato.

Poco male però, perché HONOR 200 Pro integra la ricarica veloce cablata a 100w ed anche la ricarica wireless veloce a 60w con supporto alla ricarica inversa. Ed è un plus non da poco per uno smartphone di fascia media, che difficilmente si trova sui suoi diretti competitor.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita di HONOR 200 Pro è di 799,00 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarlo in conto con un coupon di 150 euro, che farebbe scendere la cifra a 649,00 euro e aggiungendo 19,90€ sarà possibile avere un caricatore da 100W. E a questo prezzo le cose iniziano a diventare molto interessanti, soprattutto considerando che alcuni dei suoi competitor (ad esempio Motorola) sono venduti a cifre molto più elevate e con scarsa disponibilità di coupon sconto o promozioni particolari.

Mai come quest’anno HONOR 200 Pro è uno smartphone completo a tutti gli effetti, con prestazioni tali da poterci anche giocare, un display quasi imbattibile ed un comparto fotocamere che davvero non è secondo a nessuno. Ha poi anche la ricarica (davvero) veloce e la ricarica wireless, cose difficilmente si trovano sugli smartphone della sua fascia di prezzo. E se il brand avesse pensato di fare qualche sforzo in più anche per quanto riguarda la certificazione IP, allora questo HONOR 200 Pro avrebbe reso la vita più difficile anche ai modelli top di gamma.





