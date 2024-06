Wanbo X2 MAX è il nuovo proiettore smart con WiFi 6 e Android, a soli 100€

Quando si parla di proiettori smart economici e completi a tutto tondo, è impossibile non pensare al brand Wanbo. Lanciata inizialmente tramite la piattaforma Xiaomi YouPin (la piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun), l’azienda è ormai ampiamente conosciuta grazie ai suoi prodotti dal rapporto qualità/prezzo imbattibile. La nuova aggiunta alla lineup della compagnia è Wanbo X2 MAX, proiettore smart dal prezzo super appetibile, ora in offerta con codice sconto e spedizione EU.

Wanbo X2 MAX debutta su Geekbuying con codice sconto: il nuovo proiettore smart completo ed economico

Crediti: Wanbo

Design classico e minimale (molto in stile Xiaomi), una singola colorazione bianca e tante funzioni: questo è il proiettore smart Wanbo X2 MAX, soluzione dotata di connettività WiFi 6 (per una visione stabile e senza cali) e Android 9. Il dispositivo offre una risoluzione nativa in Full HD (1080p) ed una luminosità di 450 ANSI Lumen; inoltre sono presenti il Bluetooth 5.0, autofocus e correzione trapezoidale automatici, due speaker da 5W ciascuno ed una struttura interna che favorisce il raffreddamento e abbassa il livello di rumore (sotto i 35 dB).

Crediti: Wanbo

Il nuovo proiettore smart Wanbo X2 MAX è disponibile in offerta con codice sconto su Geekbuying: utilizzando il coupon che trovate nel box in basso il prezzo scenderà a soli 100€, ovviamente con l’immancabile spedizione dall’Europa (gratuita). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le