Recensione COSORI Turbo Blaze: la FERRARI delle friggitrici ad aria da 6L

Quando, ormai anni fa, ho provato per la prima volta una friggitrice ad aria, non credevo di apprezzarla a tal punto. In realtà però, sin dal primo utilizzo, mi sono reso conto dei vantaggi di questa tecnologia che, per quanto semplice, è riuscita davvero a semplificare il mio workflow in cucina.

Ma ci sono friggitrici ad aria e friggitrici ad aria. Certo, ormai è possibile acquistare un prodotto di questa categoria spendendo poche decine di euro, anche nei supermercati, ma qualora si voglia una qualità di cottura superiore e, soprattutto, durabilità nel tempo, come in ogni settore è necessario puntare a modelli più costosi.

E la COSORI Turbo Blaze fa parte di questa categoria, anzi, è tra le migliori friggitrici ad aria che ho avuto modo di provare negli ultimi tempi. E per chi non conosce il brand, si tratta di un marchio legato alla società Vesyc, attiva negli Stati Uniti dal 2012, nonché uno dei best seller su Amazon.

Recensione COSORI Turbo Blaze: la friggitrice ad aria che NON ti deluderà

Unboxing

La confezione della COSORI Turbo Blaze è davvero molto ricca. Oltre che al corpo principale, include una piastra antiaderente da applicare sul fondo del cestello, un manuale d’uso ed un libro di ricette realizzato in italiano in cui è stata inserita anche una tabella (molto comoda) in cui poter vedere le impostazioni di cottura dei cibi.

Design e materiali

Grande 34x30x30,1 centimetri e con una maniglia che sporge di circa 6 centimetri, il primo particolare di design a favore della COSORI Turbo Blaze è la sua colorazione opaca. Attualmente utilizzo una friggitrice ad aria Blitzwolf ed una delle cose che più ho odiato in questi anni di meritato servizio è proprio il fatto che il suo rivestimento lucido si sporca in una maniera indecente. Ecco, con la COSORI Turbo Blaze il problema è stato risolto, per fortuna.

Certo, guardando su Amazon i diversi modelli prodotti dal brand, ho notato che ce ne sono alcuni prodotti in diverse colorazioni, mentre la COSORI Turbo Blaze è disponibile solo in nero. Ma va detto però che a mio avviso è il colore più adatto a un prodotto del genere.

L’unica zona protetta con uno strato lucido è quello superiore, dove sono stati posizionati i controlli soft touch per gestire la cottura, che è leggermente inclinata in modo da rendere il prodotto più elegante ma che, sì, tende a sporcarsi perlopiù con le impronte digitali.

Ad ogni modo, tutta la struttura e i materiali sono molto raffinati e sin dal primo approccio ci si rende conto della qualità del prodotto. Ed anche se non è piccola (pesa circa 6 kg) va detto che la capienza di circa 6 litri è ben ottimizzata rispetto alle dimensioni: in giro si possono trovare modelli con la stessa capienza, ma marcatamente più ingombranti.

Ma come è possibile? Grazie al cestello e ad un potente motore DC che è marcatamente più compatto di quelli tradizionali. In realtà il cestello della COSORI Turbo Blaze è più capiente della media e, assieme all’ottimizzazione delle dimensioni del motore DC, ha permesso al brand di ridurre le dimensioni generali della friggitrice.

La sua struttura è in linea con quella standard delle friggitrici ad aria, e nei nostri test è risultato sempre sufficientemente alto per poter cuocere anche alimenti più ingombranti. Sempre per quanto riguarda il cestello, va detta una cosa: è privo del vetro frontale.

Ed anche se alcuni di voi potrebbero storcere il naso, personalmente è una “mancanza” che a me ha fatto molto piacere, perché in questo modo lo si potrà lavare in lavastoviglie senza alcun problema, anzi, è proprio COSORI a suggerirlo.

L’interno è in metallo antiaderente e per rimuoverlo dalla friggitrice sarà necessario premere un tasto presente sul manico, nella zona superiore. Il mio consiglio però è quello di utilizzarlo sempre con della carta da forno: su Amazon ci sono diverse alternative, ma io vi consiglio di acquistare questa che a nostro avviso è la migliore alternativa.

Infine un piccolo particolare di progettazione che mi è piaciuto molto: sul retro è presente lo sfiato dell’aria calda che, però, in questo modello è stato realizzato in modo da deviare l’aria calda verso i lati e verso l’alto, in modo da poter permettere di posizionarla anche ravvicinata al muro.

Caratteristiche tecniche

Se si guardasse esclusivamente la potenza della COSORI Turbo Blaze, i suoi 1750w potrebbero sembrare un po’ sottodimensionati rispetto alle sue dirette concorrenti. Il punto è che si tratta di un modello in grado di gestire un intervallo di temperature compreso fra i 30° ed i 230° centigradi, il che vuol dire che no, non è meno “potente” degli altri modelli, ma è decisamente meglio ottimizzata per il consumo energetico. In sostanza, a parità di temperature di cottura, la COSORI Turbo Blaze consuma meno della stragrande maggioranza delle friggitrici ad aria nella sua fascia di prezzo. E questo è un grande plus.

A rendere possibile questa ottimizzazione è un nuovo motore DC (a corrente continua) che permette di risparmiare energia e cuocere più velocemente le pietanze con un ingombro minore rispetto ai motori AC classici.

Inoltre, la ventola di questa COSORI Turbo Blaze è in grado di lavorare a diverse velocità (per un totale di 5), per ottimizzare la cottura in base agli alimenti inseriti.

Ecco le caratteristiche tecniche della COSORI Turbo Blaze:

Range di emperatura : da 30° a 230°

: da 30° a 230° Ventola : 5 velocità

: 5 velocità Motore: DC a corrente continua

DC a corrente continua Cestello : metallo antiaderente

: metallo antiaderente Volume nominale : 6 litri (o 1,36 kg)

: 6 litri (o 1,36 kg) Programmazione : fino a 24 ore

: fino a 24 ore Potenza nominale : 1.725 W

: 1.725 W Tensione nominale : 220-240 V

: 220-240 V Dimensioni : 340 X 300 x 301 mm

: 340 X 300 x 301 mm Peso: 6 kg

Come cucina

A differenza della stragrande maggioranza delle friggitrici ad aria, la COSORI Turbo Blaze non arriva con i programmi di cottura pre-impostati. Ed è un bene perché, diciamola tutta, quanti dei possessori di una friggitrice ad aria li utilizza? Io di certo no.

Ci sono però 10 modalità di cottura che variano tra la classica cottura da “friggitrice ad aria”, all’arrosto, il grill, la cottura da forno etc. A seconda del programma, la friggitrice imposterà la velocità della ventola e suggerirà sia il tempo di cottura che la temperatura.

Ciò che non mi ha fatto impazzire però, è il fatto che qualora si scegliesse uno di questi programmi, si avrebbero dei limiti prestabiliti dal brand, e si potrà regolare solo la temperatura e il tempo di cottura ma non la velocità della ventola. In sostanza, se volete la ventola al massimo a temperature basse, non potrete farlo.

Il tempo di cottura medio degli alimenti è in linea con quanto visto nelle altre friggitrici ad aria, ma ho notato una differenza piuttosto importante: COSORI Turbo Blaze è una friggitrice ad aria piuttosto silenziosa e, inoltre, permette la cottura a bassa temperatura per un tempo massimo di 24 ore.

Ad ogni modo, nel corso dei nostri test COSORI Turbo Blaze ci ha regalato un’esperienza d’uso davvero eccezionale ed anche se la capienza del suo cestello è molto generosa, i suoi 230° di temperatura massima ci ha permesso anche di cuocere quantità abbondanti di cibo, senza allungare troppo i tempi di cottura.

Molto comoda anche per la pre-cottura della carne o, soprattutto, per la presenza della modalità lievitazione in cui, in sostanza, imposta la temperatura a 30° migliorando la lievitazione dei vostri impasti in un ambiente ventilato e a temperatura controllata.

Come dicevo, poi, c’è anche la modalità “forno” che, grazie alle dimensioni del cestello rende la COSORI Turbo Blaze una valida alternativa al forno convenzionale, da utilizzare senza alcuna limitazione quando si ha la necessità di cuocere quantità di cibo non troppo abbondanti e si vuole risparmiare energia elettrica.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita della COSORI Turbo Blaze è di 166,99 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla con uno sconto che fa scendere la cifra a 149,00 euro. E sì, è una friggitrice ad aria più costosa della media ma, anche in questo ambito, qualità ed ottimizzazione costano.

Perché stiamo parlando di una friggitrice con tutti i crismi al posto giusto che no solo può svolgere compiti “tipici” di una friggitrice ad aria, ma può anche aiutare nella preparazione di pietanze che richiedono determinate lavorazioni.

Insomma, è un prodotto che in famiglie non troppo numerose può sostituire anche il forno convenzionale, ed il fatto che il brand sia riuscito ad ottimizzare i consumi senza rinunciare alle temperature di cottura, è un plus da non sottovalutare.



