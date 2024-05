Le password di Google si condividono in famiglia con questa funzione: adesso in rollout

Aggiornamento 23/05: la nuova funzionalità di Google Password Manager che consente la condivisione familiare su web e mobile è entrata in fase di rollout per tutti. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Per festeggiare il Safer Internet Day, giornata mondiale della sicurezza sul web che si tiene il 6 febbraio, Google ha annunciato alcune nuove funzionalità del suo Password Manager che consentiranno agli utenti di condividere in tutta sicurezza i dati di accesso a servizi e siti internet con i propri familiari. Gli utenti, inoltre, potranno anche accedere al “parental control” in modo molto più rapido, direttamente dalla ricerca.

La condivisione familiare è in arrivo su Google Password Manager

Family Link è una nuova funzione in arrivo su Google Password Manager che consentirà agli account collegati tramite gruppo familiare di poter condividere le password e le passkey in modo sicuro. Per esempio, due genitori potranno condividere i dati di accesso al sistema scolastico dei figli, oppure ai servizi bancari, social e streaming multimediale.

Chi invece ha necessità di accedere in modo più semplice al parental control, potrà farlo direttamente tramite la ricerca su Google. Una nuova scheda, infatti, mostrerà tutte le informazioni relative agli account che vengono “limitati“, con la possibilità di modificare le impostazioni più importanti con un singolo tap.

Aggiornamento 02/03: in arrivo anche su Android

Come indicato dagli esperti di TheSpAndroid, l’ultimo aggiornamento di Google Play Services v24.09.12 (190400-610662703) include finalmente il nuovo Password Manager con la funzionalità per la condivisione familiare. Le novità incluse in questo aggiornamento, tuttavia, sembrano ancora essere disattivate e solo tramite riga di codice è possibile abilitarle immediatamente. Bisognerà quindi attendere che Google annunci il rollout per far si che tutti gli utenti possano sfruttare questa nuova funzionalità.

Aggiornamento 23/05: la condivisione familiare adesso in rollout

Con il lancio della versione 24.20 di Google Play Services su Android, è entrata ufficialmente in fase di rollout la funzione che permette di condividere la password salvate in Google Password Manager con i componenti del gruppo familiare. Questa nuova opzione sembra non essere ancora disponibile per tutti, segno tangibile che il rollout sta procedendo in maniera molto lenta e potrebbe essere completato soltanto nel corso delle prossime settimane.

