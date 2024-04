Come usare Meta AI e Llama 3 anche in Italia

Con il lancio del grande modello di linguaggio Llama 3, Mark Zuckerberg ha esteso la disponibilità di Meta AI a tutti gli utenti di Facebook, Instagram e WhatsApp. Purtroppo però, questa nuova intelligenza artificiale è soggetta a delle restrizioni regionali che impediscono l’utilizzo al di fuori dei paesi consentiti, e di conseguenza la rendono inutilizzabile in Italia. Per fortuna, esistono dei metodi che permettono di bypassare il blocco ed utilizzare Meta AI anche nel nostro paese.

Come superare il blocco regionale ed utilizzare Meta AI con Llama 3 anche in Italia

Meta AI è la nuova intelligenza artificiale generativa che permette agli utenti di Facebook, WhatsApp e Instagram di conversare con un chatbot in grado di rispondere ad ogni quesito generando testo ed immagini, con la possibilità di effettuare ricerche su internet tramite il motore di ricerca Microsoft Bing.

Purtroppo al momento Meta AI non è ancora disponibile ufficialmente in Italia, ma grazie a metodi che vi elenchiamo qui sotto anche nel nostro paese potremo sfruttare al massimo il nuovo LLM Llama 3 che potrebbe di dare battaglia al blasonato GPT-4 di OpenAI.

Come usare Meta AI: tramite VPN

Crediti: Canva

Uno dei metodi più semplici e veloci per sfruttare Meta AI anche in Italia è quello di far credere al sistema di star navigando da un paese supportato ufficialmente. Per farlo è necessario semplicemente collegarsi ad una VPN ed impostare come server uno tra: Stati Uniti, Australia, Canada, Ghana, Jamaica, Malawi, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sud Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

Collegarsi alla propria VPN preferita Potete sceglierne di gratuite come TunnelBear e Hide.me, oppure a pagamento come NordVPN e SurfShark. Scegliere uno dei paesi supportati da Meta AI Collegarsi al sito ufficiale: meta.ai Effettuare l’accesso con il proprio account Facebook Iniziare a conversare con chatbot generando testo ed immagini

Come usare Meta AI: tramite installazione locale

Il secondo metodo prevede l’installazione in locale del Large Language Model Llama 3, ovvero la base dell’intelligenza artificiale di Meta AI. Questa opzione richiede tuttavia un PC abbastanza potente da poter eseguire senza rallentamenti l’AI, quindi se non avete a disposizione un PC o laptop abbastanza recente e potente questo metodo potrebbe non fare al caso vostro.

Scaricare ed installate LM Studio (disponibile per Windows, Mac e Linux) Dalla home page dell’applicazione selezionate il modello Llama 3 e proseguite con l’installazione Dalla sidebar scegliete AI Chat, quindi selezionate il modello Llama 3 Iniziate a conversare con il chatbot

Purtroppo, in questo caso, è presente una limitazione di 2048 caratteri, espressi però in token. Una volta terminati i token a vostra disposizione non sarà più possibile conversare con il chatbot.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le