Recensione Haylou RS5: per meno di 50 EURO è l’acquisto perfetto

Qui su GizChina ci siamo trovati diverse volte a parlare di Haylou, un brand cinese che produce accessori smart di vario tipo; principalmente di questo brand abbiamo provato svariati modelli di cuffie, tutti accomunati dal grandioso rapporto qualità prezzo. Prodotti per lo più economici, alla portata di tutti, ma con un gran senso.

Sulla stessa falsa riga delle cuffie, di cui recentemente abbiamo provato il modello S30, Haylou ha lanciato anche un nuovo smartwatch: si chiama RS5, si aggiunge ad una famiglia di smartwatch già piuttosto popolata da parte dell’azienda, ma lo fa con un prezzo aggressivo e soprattutto con un display AMOLED.

Recensione Haylou RS5

Design e Display

La qualità costruttiva dell’Haylou RS5 non sembra assolutamente appartenere alla fascia di prezzo in cui lo smartwatch si inserisce; non ci girerò troppo intorno, e per farvi leggere questa recensione nella giusta ottica, vi svelo subito il prezzo. Meno di 50 euro. Se per qualche motivo ricordate il suo predecessore, l’Haylou RS4 che provammo nel lontano 2021, allora non noterete grosse differenze nel design di questo RS5, il quale mantiene la stessa cassa quasi rettangolare, con un display piatto e non lievemente curvato nei bordi come fanno tanti altri.

Considerando il prezzo dello smartwatch, ci si aspetterebbe una costruzione interamente in plastica, ma qui Haylou ha optato per quello che chiamano un “telaio in metallo di grado aeronautico”, piuttosto robusto, seppur il pannello inferiore rimanga in plastica. Naturalmente qui c’è spazio per i sensori in grado di rilevare il battito cardiaco, oltre che i due pin magnetici per la ricarica della batteria con un cavo proprietario.

Lungo il frame laterale, invece, sul lato sinistro si possono vedere le due aperture degli altoparlanti, mentre il foro del microfono si trova sul lato destro, accanto alla ghiera che può essere usata per navigare all’interno del sistema operativo, seppur resti necessario sempre utilizzare il touch per addentrarsi, effettivamente, nelle varie funzioni.

Per quanto riguarda i cinturini, invece, Haylou ha inserito nella confezione ben due tipologie: la prima, più standard, in silicone morbido di alta qualità, comodo da indossare, facile da pulire e soprattutto che non crea aderenza con braccia pelose come le mie. C’è poi un secondo cinturino verde in tessuto e velcro, più vistoso. Ad ogni modo il sistema di aggancio dei cinturini è standard, perciò potreste facilmente adattarne altri non propriamente forniti da Haylou. In termini di peso, con i suoi 51 grammi, lui è comodo da indossare su praticamente ogni tipologia di polso.

Quello che salta all’occhio, e che quasi ci fra gridare al miracolo se pensiamo di dover spendere soli 50 euro, è senza dubbio il display. L’Haylou RS5, infatti, ha uno schermo AMOLED da 2,01 pollici con risoluzione di 410×502 pixel che supporta anche l’always-on. Come da tradizione sui pannelli AMOLED, qui i neri sono piuttosto profondi e i bianchi sono reali, con una buona taratura colore. In termini di luminosità, il display può diventare estremamente luminoso, a tratti l’ho ritenuto quasi fastidioso (di notte, ad esempio); la luminosità massima naturalmente influisce negativamente sulla durata della batteria, ma se lo utilizzate all’esterno per attività sportive, ad esempio, il gioco vale assolutamente la candela.

Sempre a proposito di display, l’azienda dichiara di aver installato a bordo uno schermo con refresh rate a 60Hz, il che è senz’altro un punto a suo favore; peccato, però, che poi nell’utilizzo sembri un po’ più scattoso,

Sensori, prestazioni e Sofftware

Parlare propriamente di hardware come CPU, RAM e Storage su dispositivi economici come questo, molte volte, è impossibile. Ad ogni modo dell’Haylou RS5 sappiamo che è compatibile con il Bluetooth 5.2, e questo gli consente non solo di collegarsi allo smartphone, ma con esso di effettuare anche chiamate vocali che possono avvenire completamente dallo smartwatch, dalla risposta alle chiamate in arrivo fino alla composizione tramite la rubrica integrata o anche il dialer telefonico classico.

Tra gli altri sensori disponibili, non può mancare il cardiofrequenzimetro compatibile anche con la misurazione della saturazione dei livelli di ossigeno nel sangue, oltre che il sensore di movimento. Tra i grandi assenti, invece, si fa sentire la mancanza del GPS per il monitoraggio degli allenamenti ed il sensore di regolazione automatica della luminosità; restano, tuttavia, dettagli riservati a smartwatch ben più costosi perchè su questo fronte da Haylou RS5 non avremmo potuto pretendere di più.

La domanda che sorge spontanea, ovviamente, è il grado di precisione nelle misurazioni di carattere sportivo. Naturalmente, come molti altri prodotti, dipende dal tipo di sport che si sta facendo. Ad esempio negli sport più blasonati, come la camminata e la corsa, lui si comporta egregiamente nella misurazione del battito e delle distanze (seppur ci siano delle lievi differenze con il mio Apple Watch 9, per ovvi motivi), mentre perde qualche colpo negli allenamenti a corpo libero, o in bici.

In quanto a software, invece, qui naturalmente non troviamo WearOS di Google, ma bensì un software proprietario di Haylou. Durante i giorni di utilizzo ho apprezzato la soluzione proposta dal brand, seppur sia assente la lingua italiana e saremo costretti ad usare il watch in inglese. Sebbene sia piuttosto reattivo, le animazioni nei vari menu non appaiono molto fluide e a tratti possono sembrare scattose; personalmente, per meno di 50 euro, glielo concedo, soprattutto considerando tutti gli altri lati positivi che lo contraddistinguono.

Detto ciò, è possibile controllare la frequenza cardiaca, il livello di stress, riprodurre musica (dal tuo smartphone), scattare foto con il comando remoto e via discorrendo, oltre ad essere possibile una possibilità di personalizzazione dei quadranti a scelta tra gli oltre 100 disponibili.

Se state pensando, ovviamente, alla questione notifiche, mi dispiace deludervi ma non vi è alcuna possibilità di risposta, ma solo di visualizzazione da parte della gran parte delle app compatibili.

App su Smartphone

L’applicazione da scaricare a bordo dei nostri smartphone Android e iOS è Haylou Fun, indispensabile per poter effettuare anche solo la prima configurazione dello smartwatch; ad ogni modo la configurazione è piuttosto immediata, e dopo aver scansionato con l’app il QR Code sullo schermo dello smartwatch, il resto avviene tutto quanto in autonomia.

Abbiamo sin da subito la possibilità di abilitare la ricezione di notifiche, chiamate e avvisi di qualunque genere. Dopo che l’abbinamento è stato completato con successo, abbiamo accesso alla pagina principale, dove si può monitorare la % residua di batteria, accedere rapidamente alle watch face, visualizzare alcune statistiche di attività quotidiana, registri degli allenamenti, analisi del sonno e moltissimo altro.

Autonomia

L’Haylou RS5 è dotato di una batteria da 300 mAh che, paradossalmente, riesce a fornire un’autonomia superiore a quella dichiarata dal produttore, di soli 9 giorni. Nei miei giorni di utilizzo, infatti, ho superato facilmente i 12 giorni di autonomia (naturalmente senza display Always-on attivo), che sono scesi a circa 8 con il display sempre attivo. Niente male, soprattutto se considerate anche che una ricarica completa richiede solo 2 ore per essere portata a termine.

Prezzo e considerazioni

Come vi ho anticipato nel corso della recensione, Haylou RS5 viene venduto ad un prezzo inferiore ai 50 euro, e a seconda delle offerte disponibili potreste trovarlo anche intorno ai 40 euro piuttosto facilmente. Ha senso, dunque, acquistarlo? Senza alcun’ombra di dubbio, SI. Sì, se siete degli utenti che non hanno mai avuto uno smartwatch e vogliono entrare in questo mondo, con una spesa minima e senza rinunciare sostanzialmente a nulla. Non è il prodotto adatto, invece, a sportivi che abitualmente si allenano e ricercano un dispositivo che possa garantire un monitoraggio efficente.

