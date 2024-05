Questo tablet Android ha il 4G e mouse + tastiera inclusi, a meno di 100€

Il settore dei tablet offre soluzioni di tutti i tipi: dai modelli premium dal prezzo allucinante a dispositivi basilari, perfetti per la quotidianità, i contenuti multimediali e magari per intrattenere i più piccoli (ovviamente a dosi contenute). MIXLURE M820 è un tablet Android economico ma completo, con specifiche da entry level e tutto l’occorrente per fungere anche da pratico mini PC (ad un prezzo super contenuto).

MIXLURE M820 costa meno di 100€ ed arriva con mouse, tastiera e penna: occasione top su Amazon!

Crediti: MIXLURE

Se stati cercando un tablet budget, allora quest’occasione è imperdibile: MIXLURE M820 è in offerta su Amazon, con spedizione Prime. Basta mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 12€” presente nella pagina del prodotto ed il prezzo finale scenderà a soli 97,9€! Ma in vantaggi non finiscono qui: per prima cosa si tratta di un tablet con connettività 4G LTE (utile per sfruttare internet anche in movimento) ma la chicca sono gli accessori inclusi. Il tablet arriva con mouse, tastiera Bluetooth, un adattatore OTG, una penna touch, caricabatterie e custodia protettiva. Insomma, c’è tutto l’occorrente per un utilizzo come mini PC, spendendo meno di 100€!

Crediti: MIXLURE

Per quanto riguarda le specifiche, MIXLURE M820 è dotato di uno schermo IPS da 10,1″ Full HD (1.920 x 1.200 pixel) ed è alimentato da una capiente batteria da 8.000 mAh. Lato memorie abbiamo 8 GB di RAM e 128 GB di storage, quest’ultimo espandibile fino a 1 TB tramite micro SD. Il software è basato su Android 13, per un’esperienza fluida e user friendly. Come abbiamo visto poco sopra, è presente il supporto 4G LTE, insieme al WiFi Dual Band, al Bluetooth 5.0 e al GPS (quindi può essere usato come navigatore satellitare in auto). Tra le altre caratteristiche troviamo una fotocamera da 13 MP, un sensore per le videochiamate da 8 MP, la ricarica rapida da 18W, un chipset MediaTek da 2,0 GHz e dimensioni contenute (450 grammi e 6,9 mm di spessore). Per 97,9€ è sicuramente vantaggioso, viste le specifiche e gli accessori inclusi!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le