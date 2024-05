vivo S19 ha una data: ancora un cambio di look per la serie!

Mentre si prepara al lancio del suo primo smartphone pieghevole Global e dopo il debutto del super Camera Phone vivo X100 Ultra, la compagnia cinese annuncia una novità che interessa sia gli utenti in patria che quelli internazionali. vivo S19 e S19 Pro hanno una data di presentazione ed un look nuovo di zecca: si tratta di una serie disponibile in Cina ma visti i precedenti dovrebbe arrivare anche in versione Global.

vivo S19 e S19 Pro: ufficiale la data di presentazione

Solitamente la gamma S cinese si presenta al pubblico internazionale come serie V: ad esempio i modelli della famiglia S18 hanno fatto capolino nel mercato Global come V30 e V30 Pro, seppur con alcune piccole differenze rispetto ai cugini. Quindi dopo l’anticipazione chiamata V40 SE potrebbero arrivare nuove aggiunte alla serie dopo l’uscita di vivo S19 e S19 Pro: la data di presentazione in Cina è fissata per il 30 maggio, quindi tra pochi giorni. Inoltre la compagnia ha anche confermato il design dei nuovi telefoni: ci sarà un evidente cambio di stile tra i dispositivi S19 e i precedenti S18.

Ma cosa aspettarsi dai nuovi medio gamma del brand? Secondo quanto trapelato nelle ultime indiscrezioni entrambi dovrebbero montare schermi OLED da 6,78″ a 120 Hz sia flat (S19) che con bordi curvi (S19 Pro). Il modello minore avrebbe dalla sua lo Snapdragon 7 Gen 3, una doppia fotocamera da 50 + 8 MP, una selfie camera da 50 MP, 6.000 mAh di batteria con ricarica da 80W, 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di storage. La versione Pro farebbe affidamento sul Dimensity 9200+ di MediaTek ed avrebbe a bordo una batteria inferiore (da 5.500 mAh) ma sempre con ricarica rapida da 80W. D’altro canto ci sarebbero migliorie per il comparto fotografico, con un triplo modulo da 50 + 50 + 8 MP con un sensore IMX921 dotato di OIS, un teleobiettivo IMX816 con zoom 2X e zoom digitale 50X ed un ultra-grandangolare. Ovviamente non mancherà Android 14, sotto forma di OriginOS 4.

