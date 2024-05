Recensione Amazfit Balance: lo smartwatch elegante con pagamenti, AI e Alexa

Il mondo degli orologi analogici e digitali è stato letteralmente sconvolto dall’arrivo dei moderni smartwatch che, se inizialmente sono stati dei semplici fitness tracker con qualche funzione aggiuntiva, adesso sono diventati dei veri e propri assistenti digitali da indossare al polso. Un dispositivo che siamo sicuri vi sorprenderà è Amazfit Balance, uno smartwatch elegante e versatile che può addirittura vantare l’integrazione dell’assistente vocale Alexa e l’intelligenza artificiale tramite ZeppOS 3.5.

Recensione Amazfit Balance

Design e materiali

Amazfit Balance è uno smartwatch dallo stile elegante che non fa rimpiangere i “vecchi” orologi analogici/digitali, con una scocca da 46mm realizzata in lega di alluminio ed un ampio display da 1.5″ ed un peso di appena 35 grammi. Lo stile classico, infatti, riprende anche la corona utile, tra le altre cose, a navigare all’interno dei menu ed un tasto fisico che permette di richiamare immediatamente il menu di allenamento per far partire in pochi secondo il monitoraggio dell’attività sportiva.

Sui lati dello smartwatch troviamo le feritoie per speaker e microfono, mentre risulta abbastanza spesso il guscio inferiore in polimero rinforzato con fibre che ospita la sensoristica. Questo dispositivo, infatti, sembra essere realizzato appositamente per chi ha un polso più grande, dato che potrebbe risultare davvero impossibile da indossare per chi ha un polso più sottile (o esile). Il cinturino, invece, è realizzato in morbido silicone liquido di alta qualità e non crea alcun fastidio alla pelle: ottima la possibilità di scegliere la lunghezza tramite i fori apposti su tutto il cinturino, in modo da offrire le vestibilità perfetta per il proprio polso.

Come già accennato, questo smartwatch ha davvero stile da vendere ed offre un’eleganza vista in poche occasioni fino ad ora con dispositivi simili: complice anche la livrea grigia metallizzata opaca e il cinturino nero che offrono come sempre una grande combinazione cromatica. L’indossabilità, tuttavia, potrebbe rappresentare un problema: se siete abituati ad indossare orologi o smartwatch di grandi dimensioni, non farete alcuna fatica ad abituarvi a Amazfit Balance, in caso contrario invece potrebbe volerci più di una settimana per adattare il vostro polso a questo formato.

App, salute e sport

Amazfit Balance è dotato di un display AMOLED da 1.5″ in vetro temperato, con cornice in vetro, trattamento anti-abbagliamento e rivestimento antigraffio. La risoluzione, invece, è 480p (480 x 480 pixel) con una densità di 323 PPI ed un rapporto schermo-corpo pari al 73%. Lo schermo è sicuramente uno dei punti di forza di questo dispositivo, sia per la fedeltà cromatica che per la visibilità anche alla luce diretta del sole: durante le nostre prove, infatti, il display è stato sempre visibile, in qualsiasi condizione di luce (anche grazie alla regolazione automatica della luminosità).

Sotto lo schermo, tuttavia, viene offerta una sensoristica di tutto rispetto: oltre alla connessione Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4 GHz (difficilissima da trovare su questa tipologia di dispositivi), Amazfit Balance può vantare un sensore biometrico BioTracker 5.0, un sensore per l’impedenza bioelettrica (BIA), sensore di accelerazione, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore per la pressione dell’aria, luce ambientale, temperatura e addirittura antenna GPS. L’hardware di questo modello, quindi, permette di avere una panoramica completa della propria salute, con un monitoraggio preciso ed accurato delle attività sportive svolte. Se amate il nuoto e le immersioni, invece, c’è una buona notizia: grazie alla certificazione 5ATM, lo smartwatch può scendere anche in profondità senza subire danneggiamenti.

Durante le nostre prove (principalmente attività cardio e basket) abbiamo potuto osservare come lo smartwatch sia in grado di rilevare le attività in modo estremamente preciso, creando un report con le risposte del corpo ad ogni situazione, con battito cardiaco, passi effettuati, calorie bruciate e tante altre informazioni che possono aiutare gli sportivi a mantenere propria forma fisica (ma anche chi ha deciso di perdere un po’ di peso con un po’ di attività leggera). Non manca, ovviamente, il monitoraggio del sonno oppure quello del ciclo mestruale.

Amazfit Balance è uno dei primi smartwatch del brand a poter usufruire della nuova versione 3.5 di ZeppOS, che introduce una serie di migliorie e applicazioni tra cui l’integrazione con l’intelligenza artificiale. Una volta scelta la vostra watchface preferita (ce ne sono davvero tantissime), sarà possibile navigare all’interno del menu radiale tramite la corona che girando effettuerà uno zoom fino a rendere sempre più leggibile le icone delle applicazioni. Con una pressione prolungata di questo pulsante, inoltre, è possibile richiamare anche l’assistente vocale Alexa, oppure qualsiasi altra app installata sul dispositivo, come Zepp Flow.

Zepp Flow è una nuova app introdotta con ZeppOS 3.5 alimentata dall’intelligenza artificiale che permette di controllare e configurare il proprio smartwatch tramite l’utilizzo della voce. Una volta attivato, sarà per esempio possibile dire “alza la luminosità” oppure “apri l’app Bussola” per vedere immediatamente eseguito il comando. Sono ovviamente presenti le notifiche dallo smartphone (compatibile con iOS e Android tramite l’app Zepp Life) ma non per tutte le applicazioni: come potete osservare anche dagli screenshot, infatti, è possibile ricevere le notifiche soltanto da alcune app di messaggistica (SMS, WhatsApp, Messenger) e da pochi altri social network (Facebook, Instagram).

L’esperienza d’uso, inoltre, può essere arricchita scaricando nuove app sullo smartwatch direttamente dall’applicazione Zepp Life installata sullo smartwatch, ma Amazfit Balance è un ottimo compagno di viaggio anche quando si tratta delle telefonate: il dispositivo, infatti, essendo dotato di microfono e altoparlanti può essere utilizzato tranquillamente per rispondere alle telefonate e conversare tranquillamente senza dover prendere in mano lo smartphone. Chi invece ha una carta di credito su circuito Mastercard può sfruttare anche Zepp Pay, ovvero il sistema di pagamento integrato nello smartwatch che vi permette di effettuare acquisti in modalità contactless.

Chiudiamo la nostra panoramica parlando dell’autonomia: lo smartwatch è dotato di una da 475 mAh ottimizzata per offrire una durata davvero ottima. Con una singola carica, per esempio, è possibile ottenere fino a 14 giorni di autonomia disattivando l’Always-on Display, oppure fino a 50 giorni disabilitando completamente in comparto smart per utilizzarlo come semplice orologio da polso. Realisticamente parlando, però, un utilizzo intensivo di Amazfit Balance, quindi con AoD, monitoraggio della salute e delle attività sportive, ci consentirà di portare a termine una intera settimana, prima di dover ricaricare il dispositivo con il caricatore magnetico incluso in confezione.

Recensione Amazfit Balance: prezzo e considerazioni

Amazfit Balance è uno smartwatch elegante, versatile ma soprattutto potente e preciso, per questo motivo rientra di diritto nella categoria “Premium”. Anche il prezzo riflette quanto di buono visto fino ad ora: non si tratta di un semplice fitness tracker ma di un vero e proprio smartwatch con un possente ecosistema alle sue spalle. Il modello Balance, infatti, viene proposto a 249.90€: una cifra che inizialmente potrebbe sembrare alta, ma possiamo assicurarvi che il dispositivo li vale assolutamente tutti.

Se siete alla ricerca di un vero e proprio companion da polso (con tanto di intelligenza artificiale) che possa guidarvi ed assistervi negli allenamenti quotidiani, questo smartwatch Amazfit fa assolutamente al caso vostro.

