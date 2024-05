Teclast T60 è il tablet più conveniente, ora a 166€: 4G, display 12″ 2K e 8/256 GB!

È troppo presto per cominciare a pensare all’intrattenimento in viaggio o in spiaggia… o forse no? Le occasioni vanno colte al volo, quindi meglio giocare d’anticipo se questo significa risparmiare ed avvantaggiarsi. Teclast T60 è il compagno perfetto per quest’estate: un tablet con uno schermo di grandi dimensioni per film, serie TV ed e-book, perfetto da portare con sé ad ogni occasione (anche al mare o in viaggio)! Il prezzo diventa super conveniente grazie a quest’offerta lampo targata Banggood: ma affrettati perché si tratta di una promozione a tempo!

Teclast T60 diventa il tablet più conveniente del momento, in offerta lampo su Banggood

Crediti: Teclast

Grazie alla promozione dello store Banggood, Teclast T60 diventa il tablet Android più conveniente del momento. Parliamo di un modello low budget ma completo a tutto tondo, con connettività 4G LTE e GPS (in un attimo diventa un pratico navigatore satellitare per auto) ed un ampio schermo da 12″ con risoluzione 2K, perfetto per godersi le proprie serie TV in ogni momento. Il chipset UNISOC T616 è accompagnato da ben 8 GB di RAM e 256 GB di storage mentre il software Android 13 garantisce un’esperienza d’utilizzo fluida e semplice, alla portata di tutti. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le