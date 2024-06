Samsung Galaxy Z Fold 6 sempre più reale: nuove foto dal vivo

Aggiornamento 03/06: nuove foto per il pieghevole Samsung, le trovate nell’articolo.

È di nuovo il momento di speculare su Samsung Galaxy Z Fold 6, questa volta con più concretezza grazie alle prime foto dal vivo che sono state fatte trapelare in rete. Le ha pubblicate il noto insider Ice Universe, che pezzo per pezzo sta svelando la nuova estetica del prossimo smartphone pieghevole di punta, che rispetto al suo predecessore dovrebbe apportare dei cambiamenti strutturali.

Ecco le prime foto dal vivo che ci anticipano come cambierà Samsung Galaxy Z Fold 6

Partiamo dal primo dettaglio, quello meno significativo: la fotocamera di Samsung Galaxy Z Fold 6, che comunque appare diversa (ma non troppo) rispetto a quella di Samsung Galaxy Z Fold 5. È uno scatto poco indicativo perché zoomato su uno dei (probabilmente tre) sensori che ne comporranno il modulo per foto e video.

Decisamente diversa è la questione per le altre foto postate dal leaker Ali TA Tech, in cui abbiamo un’idea più precisa dei cambiamenti previsti. Le immagini ci mostrano un pieghevole dalla cerniera meno sporgente, cornici meno evidenti e nuove proporzioni, sia dentro che fuori.

Uno degli aspetti più diversi fra l’attuale e il futuro pieghevole sarebbe il display esterno, che avrà forme e dimensioni diverse rispetto a quanto visto finora. Nel nuovo modello possiamo apprezzare forme più spigolose, come avevano già anticipato in precedenza le immagini render di OnLeaks, che accompagnerebbero i bordi piatti ereditati dalla gamma Samsung Galaxy S24.

A queste foto dal vivo se ne aggiungono di altre, questa volta di quello che sarebbe il “dummy” di Samsung Galaxy Z Fold 6, cioè un modello non funzionante, solitamente nelle mani dei produttori di cover e gadget per costruirli sulla base di dimensioni e ingombri. Nelle foto appare anche la famigerata piega interna, che non appare visibilmente ridotta rispetto a Z Fold 5, anche se è presto per affermarlo con certezza.

Secondo le informazioni che circolano online, Samsung Galaxy Z Fold 6 avrebbe un display esterno più largo anche se sempre da 6,2″, discostandosi così dal design allungato spesso criticato a Samsung. Per quanto possa essere più ergonomico per impugnare uno smartphone pieghevole, che deve sottostare a uno spessore maggiore rispetto a quelli tradizionali, viene penalizzata la fruizione delle app, che solitamente non sono studiate per funzionare al meglio su schermi in 23.1:9 come quello di Z Fold 5. Il nuovo Z Fold 6 avrebbe invece un form factor in 22:9, con una larghezza che salirebbe da 57,4 a 60,2 mm.

Le dimensioni si attesterebbero su 153,5 x 132,5 x 6,1 mm da aperto: Ice Universe smentisce nuovamente l’esistenza del fantomatico modello Ultra, ma intanto sono apparse voci attorno a un più compatto Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim.

