Samsung Galaxy Z Fold 6, foto e immagini render: il design non sarà lo stesso

Aggiornamento 09/05: le immagini del vetro del display ci fanno capire come cambierebbero le forme di Samsung Galaxy Z Fold 6, le trovate nell’articolo.

Dopo il lancio della serie Galaxy S24 l’attenzione del mondo tech è stata assorbita quasi completamente dal prossimo Galaxy Ring, presente anche al MWC 2024. Non un dispositivo rivoluzionario, ma di certo una grande novità per il brand asiatico che contribuirà a far diventare più popolare questo tipo di accessorio. Tuttavia il prossimo grande evento della compagnia avrà come protagonista la nuova generazione di smartphone pieghevoli ed ora un corposo leak svela quale sarà il design di Samsung Galaxy Z Fold 6.

Samsung Galaxy Z Fold 6 nelle immagini render di OnLeaks: ecco come sarà il design del prossimo smartphone pieghevole

Ci sarà da attendere, ma è interessante scoprire come si evolveranno le cose per la gamma di smartphone/tablet del colosso tech. Samsung Galaxy Z Fold 6 è stato svelato dalle immagini render di OnLeaks, insider parecchio affidabile e sempre pronto a fornire ghiotte anticipazioni. Le immagini – ricordiamo, sono basate su quello che dovrebbe essere il design finale – qua nella colorazione Phantom Black. Il pieghevole presenta bordi piatti in linea con quelli della serie Galaxy S24 mentre il layout della fotocamera ricalca quello dell’attuale Galaxy Z Fold 5. Lo schermo interno è dotato di una fotocamera sotto il display mentre all’esterno abbiamo il solito punch-hole.

Come sottolineato dalle foto del vetro temperato protettivo di un rivenditore, Z Fold 6 avrebbe un display esterno più largo, abbandonando il design “a telecomando” spesso criticato. Misurerebbe circa 60,2 mm in larghezza contro i 57,4 mm di Z Fold 5, per un form factor non più in 23:9 bensì in 22:9, più vicino a quello degli smartphone tradizionali. Si possono poi notare angoli più squadrati e non curvi come sul modello precedente.

Il dispositivo offrirebbe tre microfoni, due speaker, USB-C e un lettore d’impronte digitali integrato nel tasto di accensione. Le dimensioni del flagship sarebbero di 153,5 x 132,5 x 6,1 mm quando aperto (Z Fold 5 misura invece 154,9 x 129,9 x 6,1 mm), con un display interno da 7,6″ ed uno esterno da 6,2″. Entrambi gli schermi sarebbero soluzioni Dynamic AMOLED a 120 Hz; il pannello esterno dovrebbe avere dalla sua una protezione Gorilla Glass Armor. In termini di luminosità di picco si punta in alto, verso i 2.600 nit.

Cosa aspettarsi dal prossimo pieghevole di Samsung

Il resto delle specifiche comprenderebbe lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, versione personalizzata e potenziata dell’ultimo chipset di Qualcomm, con memorie fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di storage UFS 4.0. Il comparto fotografico non dovrebbe introdurre novità: dovremmo ritrovare un triplo modulo da 50+12+10 MP ed una selfie camera da 10 MP (ed una Under Screen Camera interna da 4 MP). Lato autonomia ci sarebbe sempre un’unità da 4.400 mAh con ricarica da 25W. Il debutto dovrebbe avvenire con Android 14 e la One UI 6.1.1 e sarebbero previsti ben 7 anni di aggiornamenti (Android e patch di sicurezza).

La data di presentazione di Samsung Galaxy Z Fold 6 non è stata ancora confermata, ma sappiamo data e luogo dell’evento Unpacked e ovviamente non mancherà anche il pieghevole Galaxy Z Flip 6.

