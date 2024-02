Samsung Galaxy Ring mostrato al MWC 2024: è il futuro dei wearable

Come annunciato dalla stessa compagnia, oggi è il giorno della presentazione preliminare di Samsung Galaxy Ring, annunciato con l’inizio del MWC 2024 di Barcellona. Era stato svelato per la prima volta all’Unpacked di gennaio, quando venne annunciata ufficialmente la serie Galaxy S24, ma anche quello di oggi non va presa come un lancio vero e proprio. Lo scopo di Samsung è quello di sfruttare il palcoscenico catalano per tenere vivo l’hype, perciò vediamo cos’ha deciso di mostrare a questo giro.

Compare al MWC 2024 l’inedito Samsung Galaxy Ring, ecco cosa aspettarsi

Crediti: Samsung

Le immagini render ufficiali ne confermano il design in plastica, per un Samsung Galaxy Ring che sarà disponibile nelle tre colorazioni Oro, Argento Platino e Nero Ceramico e in varie misurazioni (da 5 a 13) per adattarsi alla mano di chiunque (o quasi); fra l’altro, le varianti con la dimensione più grande saranno anche dotato di una batteria maggiorata, anche se è ancora presto per parlare di amperaggio e ore d’autonomia. Ci teniamo a sottolineare che Samsung è ancora in fase prototipale, pertanto alcuni dettagli potrebbero cambiare da qui al lancio.

Come avrete capito, Samsung non si è sbottonata granché sulle specifiche tecniche, limitandosi ad aggiungere che la sensoristica sarà di primo livello e permetterà di monitorare battito cardiaco, respirazione, temperatura, movimento e sonno, così come ciclo mestruale e periodo fertile. Il tutto sarà accorpato in quello che viene denominato My Vitality Score, con l’app Samsung Health che restituirà un punteggio sulla base di quattro parametri: frequenza cardiaca a riposo e sua variazione, attività motoria e sonno.

My Vitality Score sarà disponibile anche smartwatch entro fine anno, a partire da Galaxy Watch 6, a patto di possedere un modello della serie Samsung Galaxy S24. Fra le funzioni dell’anello smart ci sarà anche Booster Card, con cui l’utente potrà impostare obiettivi salutistici e ricevere suggerimenti correlati. Nella visione dell’azienda, questo anello diventerà parte integrante dell’ecosistema domotico, potendo comunicare con altri dispositivi: un esempio fatto dal vicepresidente Hon Pak, se rileverà che stiamo dormendo troppo al caldo, potrà dire al materasso smart connesso di abbassare la temperatura.

Samsung Galaxy Ring sarà ufficialmente disponibile entro fine 2024, anche se mancano dettagli più specifici sulla data di presentazione. L’ipotesi più papabile al momento è che venga annunciato all’Unpacked estivo in cui vedremo anche Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6.

