Il futuro dei wearable Apple: AirPods con videocamera e Smart Glass?

Vision Pro sembra aver dato il via ad una silenziosa rivoluzione tra i ranghi di Apple, che stando alle ultime indiscrezioni starebbe già pensando ai prossimi wearable che potrebbero arrivare sul mercato. Un famoso giornalista, infatti, suggerisce che la compagnia di Cupertino stia esplorando nuove possibilità, come delle cuffie con videocamera e dei nuovi occhiali intelligenti.

Occhiali smart e AirPods di nuova generazione: Apple esplora le possibilità per il futuro

Nell’ultima edizione della sua newsletter, Mark Gurman di Bloomberg è tornato a parlare dei possibili nuovi prodotti firmati Apple in arrivo nei prossimi anni. Il focus, secondo le indiscrezioni, sarebbe tornato sui dispositivi indossabili e sulla rivoluzione dei classici device come le cuffie. Con il nome in codice B798, infatti, la compagnia starebbe lavorando a delle AirPods con fotocamera a bassa risoluzione integrata, mentre gli Echo Frames di Amazon e la collaborazione Meta-Ray Ban avrebbe convinto Apple a progettare degli Smart Glasses.

L’obiettivo sarebbe quello di coniugare intelligenza artificiale e monitoraggio della salute per mettere a disposizione degli utenti dei prodotti semplici da utilizzare ma particolarmente potenti. Le fotocamere all’interno delle AirPods, per esempio, potrebbero scattare foto che l’AI andrebbe a riconoscere automaticamente, fornendo una descrizione direttamente in cuffia.

Si tratta ovviamente, per il momento, di semplici indiscrezioni che lo stesso Gurman suggerisce di non aspettarne l’arrivo troppo presto sul mercato. I progetti della divisione wearable di Apple, infatti, sarebbero ancora in fase embrionale.

