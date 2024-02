TCL: tutte le novità presentate al MWC 2024

Tra i protagonisti del MWC 2024 non poteva mancare TCL, ancora una volta con una sfilza di tablet, smartphone ed altri prodotti tech, tra cui auricolari, chiavette intelligenti con tecnologia 5G e non solo. Andiamo a scoprire tutte le soluzioni delle compagnia presenti alla fiera di Barcellona.

Tutte le novità di TCL presenti al MWC 2024

TCL NEXPAPER

La terza generazione della tecnologia NXTPAPER dimostra la costante dedizione di TCL per il benessere degli occhi, con forte focus sulla funzionalità antiriflesso e sulla bassa emissione di luce blu a livello hardware. NXTPAPER 3.0 e i dispositivi correlati hanno ricevuto il plauso dei media al CES 2024 ed ora i tablet TCL NXTPAPER da 14″ sono stati presentati al MWC 2024.

TCL NXTPAPER 14 Pro è dotato di un ampio display da 14″ 2.8K progettato per il lavoro e l’intrattenimento; sotto la scocca batte un cuore MediaTek, con il Dimensity 8020 e memorie da 12/256 GB, con 12.000 mAH di batteria, ricarica da 33W, WiFi 6 ed una fotocamera principale da 50 MP. La linea di tablet è stata ampliata poi con TCL NXTPAPER 14, una scelta più conveniente che non compromette però il comfort degli occhi. Dotato della tecnologia NXTPAPER 3.0, vanta lo stesso display di qualità da 14,3″ con risoluzione 2.4K, un chipset Helio G99, 8/256 GB di memorie, 10.000 mAh di batteria con ricarica da 33W ed una fotocamera da 8 MP. Inoltre è presente anche TCL TAB 10 NXTPAPER 5G, il primo tablet della gamma con connettività 5G. Il dispositivo è dotato di un display NXTPAPER 2K da 10,4″ ed è mosso da un chipset MediaTek, con 6/128 GB di memorie. Lato software è presente Android 14 mentre il resto delle caratteristiche comprende una batteria da 6.000 mAh e una fotocamera da 8 MP.

Serie TCL 50

Oltre ai nuovi tablet, la compagnia ha arricchito la sua offerta di smartphone con quattro nuovi modelli: TCL 50 5G, 50 SE, 505 e 501. Si parte con TCL 50 5G, dotato di un display HD+ da 6,6″ a 90 Hz e di un’ampia memoria da 4/128 GB (+ 4GB di espansione Virtual RAM). Abbinato a un audio DTS 3D coinvolgente e a una batteria da 5.010mAh, offre intrattenimento e connessione costanti grazie al supporto alla connettività 5G. Inoltre è stato certificato da Google come dispositivo Android Enterprise Recommended.

TCL 50 SE offre un ampio display FHD+ da 6,8″ e un suono coinvolgente DTS 3D. Il telefono offre 6 GB di RAM (+ 6GB di espansione virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione (ulteriormente espandibile), batteria da 5.010mAh con ricarica rapida da 33W e certificazione Google come dispositivo Android Enterprise Recommended.

Infine, i nuovi smartphone TCL 505 e TCL 501 sono un’aggiunta essenziale e offrono prestazioni, stile e valore. Il primo monta un ampio display HD+ da 6,75″ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz per una navigazione fluida, arricchita da doppi altoparlanti stereo. TCL 501 offre un pannello da 6,0″ ed è alimentato da un processore Octa-Core con una batteria da 3.000 mAh e uno storage da 2/32 GB.

Le altre novità

Il MWC 2024 vede protagonisti anche vari dispositivi connessi che ampliano il portafoglio 5G del brand. La nuova serie di chiavette LINKKEY colma la lacuna dei dispositivi 5G a prezzi accessibili.

LINKKEY IK511 è uno dei primi dongle al mondo basati sullo standard 5G RedCap e segna una pietra miliare nel rendere il 5G più accessibile. LINKKEY IK512, invece, è progettato per scenari ad alta intensità di banda con velocità fino a 2,46 Gbps, rispondendo alle esigenze delle applicazioni machine-to-machine (M2M) e consumer che richiedono connessioni ad alta larghezza di banda, robuste e a bassa latenza. L’azienda ha inoltre presentato TCL LINKHUB HH132 Pro, che offre una connettività ultraveloce e affidabile per le abitazioni e le piccole imprese, con tecnologia Wi-Fi 6, la capacità di supportare 256 dispositivi contemporaneamente ed un sofisticato array di antenne 3T3R a 5GHz estende la copertura per eliminare le zone morte, consentendo velocità fino a 600 Mbps in downlink e 150Mbps in uplink.

Per concludere, ecco gli auricolari TCL MOVEAUDIO Go. Con 2 microfoni e cancellazione del rumore ambientale (ENC) per chiamate cristalline, questi auricolari offrono un’autonomia di 30 ore con 3 modalità EQ per adattarsi alle preferenze di ascolto dell’utente, una modalità lag-free per giochi e streaming video senza interruzioni e un design facile da usare con Google Fast Pair per una connettività senza sforzo. Progettate con un grado di protezione IPX4, sono disponibili nella sola colorazione White ad un prezzo accessibile.

Prezzi e disponibilità

TCL 50 5G: Prezzo consigliato al pubblico di 149,90€ , disponibile nel secondo trimestre del 2024

, disponibile nel secondo trimestre del 2024 TCL 50 SE: 139,90€ (128 GB) e 169,90€ (256 GB), disponibile nel secondo trimestre del 2024

(128 GB) e (256 GB), disponibile nel secondo trimestre del 2024 TCL 505: Prezzo consigliato al pubblico di 109,90€ , disponibile nel secondo trimestre 2024

, disponibile nel secondo trimestre 2024 TCL 501: Prezzo consigliato al pubblico di 69,90€ , disponibile nel secondo trimestre 2024

, disponibile nel secondo trimestre 2024 TCL MOVEAUDIO Go: Prezzo di listino 29,90€ , disponibile nel secondo trimestre del 2024

, disponibile nel secondo trimestre del 2024 TCL 40 NXTPAPER è disponibile da subito, al prezzo consigliato di 199,90€

TCL 40 NXTPAPER 5G è disponibile da subito, al prezzo di 229,90€

TCL NXTPAPER 11 è disponibile da subito, al prezzo di 249,90€

TCL LINKHUB HH132 Pro: disponibile a livello mondiale entro la fine dell’anno

TCL LINKKEY IK512: disponibile in EMEA nel quarto trimestre del 2024

